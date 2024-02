Der Frühling naht und viele Menschen zieht es nach den kalten Wintermonaten wieder in die Natur. In der Region gibt es zahlreiche Wanderwege und Ausflugsziele. Ein Überblick.

Ins Donautal

Wanderung entlang des Laibfelsens. (Foto: Privat )

Jetzt, wo die Bäume kein Laub haben, empfiehlt es sich, ins Donautal zu gehen, sagt Frank Mattes vom Schwarzwaldverein. „Die Fernsicht ist gut und auch die Felsen sieht man viel besser.“ Deshalb würde er zu einem Klassiker raten: einer Felsentour durchs Donautal.

Ab Fridingen geht es den Skihang hoch zum Laibfels, weiter über die Mattheiser Kapelle zum Stiegelesfelsen. Dann geht es nach Norden zum Knopfmacherfelsen und über die alte Steige wieder runter nach Fridingen. Wer abkürzen will, kann den Knopfmacherfelsen sozusagen links liegen lassen und am Laibfels wieder ins Tal absteigen und in einer Kurve zurück nach Fridingen laufen.

Parkmöglichkeiten: Parkplatz Skihütte

Dauer: 2,5 bis drei Stunden

Einkehrmöglichkeiten: Gasthaus Knopfmacher auf halbem Weg oder zum Abschluss diverse Lokale in Fridingen

Highlights: Ausblick aufs Donautal und die Kalkfelsen

Hoch zu Schloss Bronnen

Das Schloss Bronnen ist ein markanter Punkt im Donautal. (Foto: Jörg Nädelin )

Gleicher Gedanke, andere Seite der Donau: Von Buchheim führt ein gekennzeichneter Rundweg ins Donautal. Zunächst geht es vom Startpunkt erst einmal ein wenig bergab. Vorbei an der Ruine Rockenbusch kommt man dem Schloss Bronnen näher. Zwei, drei Aussichtspunkte laden zum Verweilen ein. „Wenn wenig Laub an den Bäumen hängt, ist die Sicht umso besser“, sagt Walter Knittel, Geschäftsführer der Donaubergland GmbH.

Hoch zum Schloss müssen die Wanderer einige Höhenmeter bewältigen. Danach geht es durch den Wald zurück nach Buchheim. Die Strecke ist rund fünfeinhalb Kilometer lang. Für Einsteiger gut zu meistern. Und bereits einmal von den Lesern unserer Zeitung gelaufen worden.

Parkmöglichkeiten: Parkplatz Sportplatz Buchheim

Dauer: 1,5 bis zwei Stunden

Einkehrmöglichkeiten: Landgasthof zum Freien Stein in Buchheim

Highlights: Ausblick aufs Donautal und Schloss Bronnen

Verschlungene Pfade abseits des Trubels

Die Wanderstrecke durch das Donautal (Foto: DAV )

Zu einer Tour im Donautal rät auch der DAV Tuttlingen. Tourenführer Martin Gienger liebt vor allem die kleinen, verschlungenen Wege, auf denen man auch beim Gehen gefordert ist. So ein Weg findet sich zum Beispiel oberhalb von Beuron, wenn man am Gästehaus „Maria Trost“ vorbeigeht und den Hang auf halber Höhe traversiert.

Am Nachmittag ist er sehr sonnig und fast immer windstill. Man genießt einen sehr schönen Blick auf die Donau und auf Beuron, das man fast umrundet. Mehrere Rastplätze laden zum Verweilen ein.

Martin Gienger rät: Wer mag, kann dann weiter gehen zum Rauhen Stein / Eichfels. Dann wird es zwar zunächst schattig, aber aufgrund der Steilheit wird einem auch im Winter warm. Vom Eichfels hat man nochmals einen fantastischen Blick in das Donautal und die Beuroner Felsen. Von dort empfiehlt es sich in Richtung Irndorf und wieder direkt hinunter zum Gästehaus „Maria Trost“ zu wandern.

Parkmöglichkeiten: Beim Kloster Beuron

Dauer: circa drei Stunden

Einkehrmöglichkeiten: In Beuron gibt es aktuell zwei Möglichkeiten: das Café Hertle im Ort sowie das Café Drahtesel in der Nähe des Klosterparkplatzes und am Donauradweg.

Highlights: ein Pfad abseits des Trubels, herrliche Ausblicke vom Eichfels

Zu den Heidenhöhlen

Ab April kann man die Höhle auch mit der Taschenlampe erkunden. (Foto: Kurt Binder )

„Landschaftlich wunderschön“, ist der Wanderweg zu den Heidenhöhlen, findet Kurt Binder, Wanderführer der Naturfreunde Ortsgruppe Tuttlingen. Die Wanderung führt entlang des 1000 Quellenweges und zu Höhlen im Sandstein. „Gutes Schuhwerk und eventuell eine Taschenlampe sind empfehlenswert“, rät Kurt Binder.

Denn: Von Mitte April bis Mitte Oktober kann man die Höhle betreten und erforschen. Im Winter halten Fledermäuse dort ihren Winterschlaf, sodass die Höhle gesperrt ist. Der Wanderweg ist jedoch ganzjährig begehbar. Der Rundweg startet am Parkplatz an der Berlinger Siedlung. Von dort führt ein breiter Weg in den Wald hinein.

Auf dem Weg kommt man an einem Tisch und Sitzgelegenheiten vorbei, auf denen man die schöne Aussicht auf Stockach genießen kann. Die Heidenhöhlen an sich sind aus verschiedenem Sandstein entstanden. Rund um die Höhle kann man die verschiedenen Ausbildungen des Sandsteines erkennen, inklusive eingelagerter Haifischzähne, Muscheln und Schneckenhäuser.

Parkmöglichkeiten: Die Anfahrt mit dem PKW erfolgt von Stockach an der evangelischen Kirche vorbei über die Kreisstrasse 6180 Richtung Zoznegg. Bei der Berlingersiedlung biegt man links ab und fährt hinauf zu dem Parkplätz.

Dauer: ein bis eineinhalb Stunden plus Besichtigungszeit

Einkehrmöglichkeiten: Zahlreiche Restaurants in Stockach

Highlights: Ab April die Heidenhöhlen, ansonsten die zahlreichen Quellen auf dem Weg

Am Krähenbach entlang

Idyllische Landschaft entlang des Krähenbachs (Foto: archiv )

Die vom Schwäbischen Albverein vorgeschlagene Strecke bietet ein Kontrastprogramm. Auf den 7,2 Kilometern von und wieder nach Eßlingen gibt es eine Sommer- und eine Winterseite. Teils sind die Wanderer im Wald unterwegs, können aber auch den malerischen Ausblick ins Tal genießen.

Los geht es in Eßlingen in Richtung Talheim. „Der Rundweg ist gut beschildert“, sagt Werner Fuß, Vorsitzender der Ortsgruppe Eßlingen. Wendepunkt für den Rückweg ist der Götzenlocher Hof. „Da geht es unter der Bundesstraße durch“, sagt Fuß. Die Strecke ist für Einsteiger gut geeignet, und familientauglich. Die Wege sind gut befestigt.

Parkmöglichkeiten: Da gibt es zwei Möglichkeiten, am Wanderparkplatz Heusackhütte und am Kindergarten Eßlingen.

Dauer: zwei Stunden

Einkehrmöglichkeiten: Ab dem 18. Februar ist die Heusackhütte wieder bewirtschaftet

Highlights: Es gibt Aussichtspunkte, um in das Tal des Krähenbachs zu schauen