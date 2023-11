Unter dem Motto „Das Leben ist (D)ein Wunschkonzert, wir spielen eure Musik“ fand die 3. Inklusive Disco in Kooperation mit dem Kulturkasten-Verein für interkulturellen Austausch e.V., kurz KUKAV und der Stiftung Liebenau im Rahmen der Inklusiven Projektarbeit in den dekorierten, neuen Räumlichkeiten des Kulturkastenvereins in Tuttlingen statt.

Menschen mit und ohne Einschränkungen, eben Jung und Alt, die Spaß am Tanzen hatten, trafen sich am Abend des 10. November in den barrierefreien Räumlichkeiten des Kulturkastenvereins und tanzten zu den vorab und am Abend gewünschten Songs.

Alle Anwesenden hatten viel Spaß beim Tanzen, lachten viel und lernten neue Menschen kennen.

3 Stunden Spaß beim Abtanzen zu toller, abwechslungsreicher Musik in ungezwungener Atmosphäre, das begeisterte alle Anwesenden. Auf die vielgestellte Frage am Ende des Abends, „wann gibt’s die nächste inklusive Disco“ konnten die Veranstalter antworten: Die nächste Inklusive Disco findet im Frühjahr statt. Nähere Informationen bei Stiftung Liebenau oder im KUKAV Tuttlingen.