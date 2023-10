Das Heimat-Forum Tuttlingen on Tour

Das Blühende Barock in Ludwigsburg machte trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit seinem Namen noch alle Ehre. Der gepflegte, zwischen strenger Geometrie und gestalteter Landschaft wechselnde Park bot in allen variierenden Pflanzbereichen noch eine vielfältige Blütenpracht. Und dazwischen natürlich abertausende von Kürbissen, viele im bekannten, leuchtenden orange und rund, daneben aber Exemplare in Farben und Formen, denen man im normalen Alltag nie begegnet. Da viele käuflich waren, trat so mancher Teilnehmer die Heimreise mit einem essbaren, teilweise schweren Souvenir an, was dank Bus aber kein Problem war.

Bemerkenswert waren natürlich die Gewinner sowohl der deutschen als auch der europäischen Meisterschaft. Einen Schönheitswettbewerb hätten diese Riesen allerdings nicht gewonnen. Ganz im Gegensatz zu den Sandskulpturen, die noch immer in gutem Zustand zu bewundern waren und mit der Raffinesse ihrer Gestaltung brillierten.

Obwohl die Gruppe vornehmlich aus Senioren bestand, fanden viele doch auch Gefallen am Märchengarten. Bei entsprechend lautem Rufen ließ Rapunzel ihr Haar herunter, oder Kindheitsträume wurden wahr beim Fahren im historischen Karussell. Die Größe der Anlage, ihre Vielfalt und das reichhaltige gastronomische Angebot ließ keine Wünsche offen und überraschte diejenigen, die zwar die Stadt kannten, aber nicht das Schloss. Dort gab es für Kunstinteressierte noch eine Ausstellung von Leon Löwentraut, dem jungen Shooting Star der deutschen Kunstszene. Unter dem Titel „Luminous“ treffen seine farbenprächtigen Werke auf die Grandezza der geschichtsträchtigen Mauern.

Da die Zeit vor Ort reichlich bemessen war, konnte diese Präsentation bei kostenlosem Eintritt auch noch besucht werden, bevor das Heimat-Forum in Kooperation mit dem Aktivtreff der TG Tuttlingen die Heimreise antrat. Glücklicherweise blieb die Gruppe von dem berüchtigten Feierabendstau rund um Stuttgart weitgehend verschont.