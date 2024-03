Das Gymnasium Gosheim-Wehingen glänzt bei Jugend forscht

Bei Jugend forscht konnte das Gymnasium-Wehingen dieses Jahr viele Preise abräumen. Für die große Anzahl der eingereichten Preise wurden die Schule und die betreuende Lehrerin, Elsa Hellinger, in der Tuttlinger Stadthalle ausgezeichnet.

Insgesamt fünf Preise gingen an die Projekte der Schüler des GGW - drei Platzierungen und zwei Sonderpreise. Im Teilwettbewerb „Schüler experimentieren“ konnten Richard Baumhardt und Noah Krieger mit ihrer Untersuchung des Flugverhaltens von Papierfliegern den dritten Platz in der Kategorie Technik erringen.

Der zweite Platz in der Kategorie Chemie ging an Julia Swistak und Sarra Ben Khalifa. Sie hatten an Badezusätzen untersucht, welche Form den meisten Schaum erzeugt. Den zweiten Platz in Geo- und Raumwissenschaften belegten Arvid Zischka und Melvin Zischka. Sie hatten mit Lego-Technik einen Erdbebensimulator gebaut und die Modellgebäude auf die Standhaftigkeit hin untersucht. Eine Grätzel-Zelle hatten Katrin Keil, Vanessa Duch und Niklas Jöll gebaut, wofür sie einen Preis in Chemie erhielten.

Ein Sonderpreis wurde in der Biologie an Merle Jambor verliehen, die einen ungiftigen Kleber hergestellt hat. Ebenfalls einen Sonderpreis, nämlich für „Kreativität in der Physik“ erhielten Nikita Wallander und Max Aicher, die einen heißen Draht gebastelt hatten. Teilgenommen hatten am Wettbewerb außerdem Nico Krieger, Jonas Weber und Tim Weber.

Für so viele tolle Leistungen wurden die Schülerinnen und Schüler noch durch ein Rahmenprogramm belohnt, das Wissenschaft und Unterhaltung altersangemessen miteinander verband. Die jüngeren Schüler besuchten das Tutorama von Karl Storz und die älteren schnupperten Hochschulluft am Tuttlinger Campus.