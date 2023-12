Das BFZ Möhringen verabschiedet Betreuungs- und Präsenzkräfte

„Woher wusstest Du, dass Du es schaffst? Ich wusste es nicht, ich wollte es!“

Viele Erwartungen, viele Hoffnungen und noch mehr Begeisterung und Motivation - dies waren die Zutaten, mit denen der 45. Kurs zur Pflegeassistenz, Präsenz- und zusätzliche Betreuungskraft im BFZ in Möhringen startete. In 400 Unterrichtsstunden haben sich die Teilnehmenden durch Berge von Schulungsmaterialien gearbeitet und in sozialen Einrichtungen während der Praktikumsphase ihr frisch erlerntes Wissen gefestigt, um danach erfolgreich die Prüfung zur Betreuungskraft nach §§ 53b/43b SGB XI abzulegen.

In einer kleinen Feierstunde lobte der Geschäftsführer des BFZ Möhringen Michael Jäger die Willenskraft und das Durchhaltevermögen, sich auch in höherem Lebensalter noch den Herausforderungen eines beruflichen Neuanfangs zu stellen. Gerade die Mischung aus Pflegeassistenz, hauswirtschaftlichen Dienstleistungen und den Betreuungsangeboten rund um die Themen Demenz und Aktivierung machen diese Qualifizierung so wertvoll für die Arbeitswelt der Sozialpflegerischen Betreuung, so die Kursleitung, Frau Schätzle.

Das Berufsförderungszentrum Möhringen freut sich, auch im Frühjahr 2024 wieder einen Kurs zur Pflegeassistenz, Präsenz- und zusätzlichen Betreuungskraft anbieten zu können. Nähere Informationen rund um den nächsten Kurs ab dem 22. April 2024 erhalten Sie auch auf unserer Homepage unter www.bfz-moehringen.com oder telefonisch unter 07462/209-0.

Am Mittwoch, 20. März 2024, lädt das Berufsförderungszentrum Möhringen erneut um 10 Uhr alle Neugierigen und Interessierten zu einer unverbindlichen Informationsveranstaltung ein. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich.