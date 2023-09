D-Junioren des SC 04 Tuttlingen gewinnen Vorrunde

Am Samstag, 9. September, fand die Vorrunde des VR-Talentiade-Cups des WFV Schwarzwald in Renquishausen statt. Bei bestem Kaiserwetter standen sich insgesamt 20 D-Junioren Mannschaften gegenüber. Der SC 04 Tuttlingen konnte sich gegen seine Gegner durchsetzen und hat sich damit für die Bezirksendrunde am 30. September in Deißlingen qualifiziert.

Matthias Frei, Vorstand der Raiffeisenbank Donau-Heuberg als Sponsor der Veranstaltung, stellte in seiner Rede den Teamgeist, die Freude an Bewegung und die Leidenschaft für den Sport in den Vordergrund. Er überreichte den glücklichen Siegern den Pokal und wünscht dem Team für die kommenden Qualifikationsrunden weiterhin viel Erfolg.

Aus unserem Einzugsgebiet haben sich außerdem die Mannschaften der SGM Königsheim des JFV Donautal, der SGM Böttingen/Heuberg für die Bezirksendrunde qualifiziert. Auch ihnen gratulieren wir recht herzlich und drücken weiterhin die Daumen. Es war ein gelungener Turniertag mit vielen tollen Spielen und zahlreichen Toren.