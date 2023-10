Der diesjährige Clubausflug des Motorradclub Tuttlingen führte nach Imst in Tirol. Am Freitagvormittag traf man sich wie üblich an der Jet-Tankstelle in Tuttlingen zur gemeinsamen Tour. Tourguide Dieter Heim hat ein schöne Route ausgeknobelt. So ging es durch das Allgäu über den Riedpass, Jochpass und Hahntennjoch nach Imst. Am Jochpass wurden einige Fahrer von der Polizei kontrolliert. Der Abend wurde beim gemütlichen Zusammensein abgeschlossen. Der nächste Tag wurde mit einer schönen Tour über den Kühteisattel, Innsbruck, Achensee genossen. Am nächsten Tag wurde die Heimreise angetreten.

