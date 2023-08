Clubausfahrt des Motorradclub Tuttlingen

Die zweite Clubausfahrt wurde von Sabrina Ulmschneider und Axel Vossler geplant. Bei strahlendem Sonnenschein ging es durch das Donautal nach Zwiefalten. Weiter ging es durch das Lautertal nach Münsingen. Im Gasthaus „Zum Ochsen“ in Auingen wurden wir bereits zum Mittagessen erwartet. Nach dieser Stärkung ging es weiter auf der Alb. Bad Urach musste umfahren werden, da die gesamte Stadt durch eine Veranstaltung gesperrt war. So ging es über Metzingen, Reutlingen, Gomaringen wieder in Richtung Heimat. Alle Mitfahrer waren der Meinung, das war wieder eine schöne Tour.

