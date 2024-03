Claudia Kall ist neue Vorsitzende im Kulturverein Wehingen

In kürzlicher Jahreshauptversammlung übergab Dieter Volz nach sieben Jahren erfolgreicher Arbeit im Wehinger Kulturverein den Führungsstab an Claudia Kall. Mit der Fertigstellung der Schlossberghalle Wehingen 2017 sollte ein örtlicher Kulturverein gegründet werden. „Erst nach einem 2. Anlauf mit Volz als Vorsitzender war der Kulturverein geboren“, so Bürgermeister Gerhard Reichegger. Mit großer Hingabe widmete er sich mit seinem neuen Team dem Aufbau einer ansprechenden Kulturarbeit. Die hoch frequentierte Hallenhomepage, die auch örtliche Vereine nutzen, eine eigene Ticketbox und Facebookseite stammten allesamt aus seiner Ideenwerkstatt.

„Die Schlossberghalle Wehingen ist zu einem einzigartigen Veranstaltungsort geworden, der weit über die Region hinaus bekannt ist. Ich möchte jedem von Euch aus tiefstem Herzen für die hervorragende und freundschaftliche Zusammenarbeit danken. Es war mir eine Ehre, den Aufbau des Kulturvereins von Anfang an mitgestalten zu dürfen“, erklärte Volz in seiner Abschiedsrede.

In seinem letzten Rechenschaftsbericht ging Volz auf die erfolgreichen Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2023 ein sowie auf das umfassende Relaunch der Hallenhomepage mit neugestaltetem Online-Ticketsystem.

Silvia Costandana-Nold, Leiterin des Kulturamts, ließ in ihrem Schriftführerbericht mit rührenden Dankesworten an den scheidenden Vorsitzenden das abgelaufene Vereinsjahr im Detail Revue passieren und überreichte ihm stellvertretend von allen Mitgliedern ein Geschenk. Kassiererin Petra Hussal bilanzierte ein ordentliches Plus bevor ihr Stefan Blaschi eine einwandfreie Kassenführung bescheinigte und die Entlastung beantragte, die einstimmig erfolgte.

Bürgermeister Gerhard Reichegger, bedankte sich bei den Mitgliedern des Kulturvereins im Namen des Gemeinderates und der Gemeinde Wehingen für die geleistete Arbeit und für den unermüdlichen Einsatz von Dieter Volz mit den Worten „Du wirst immer in unserem Herzen bleiben“.

Die anschließenden Wahlen brachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzende: Claudia Kall, Stv. Vorsitzender: Ralf Kall, Schriftführerin: Silvia Costandana-Nold, Beisitzer: Giorgio Bernardinello (NEU), Manuela Knaier-Narr, Ingrid Bauser, Sandra Rees, Dr. Jens Merl.

Abschließend bedankte sich Claudia Kall bei Dieter Volz für die bisherige Zusammenarbeit und bei den Mitgliedern für das Vertrauen das ihr geschenkt wird.