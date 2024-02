Chorworkshop-Wochenende mit Konzert in Rietheim

Am vergangenen Wochenende fand der dritte offene Chorworkshop des Gesangvereins Eintracht Rietheim unter der Leitung des Vollblutmusikers Dirk Werner statt. Er ist in Rietheim schon lange bekannt. Denn seine Karriere begann er mit seiner ersten Chorleiterstelle, vor ca. 30 Jahren, während seines Musikstudiums in Trossingen, als Dirigent des Rietheimer Jugendchors.

Inzwischen ist er ein bekannter Musiker, Chorleiter und Arrangeur, lebt in Konstanz und leitet dort Chöre auf höchstem Niveau. Auch in diesem Workshop gelang es ihm in kurzer Zeit, viele neue Stücke mit vielen unterschiedlichen Sängern und Sängerinnen, von nah und fern, von jung bis alt, mit viel und wenig Chorerfahrung, die zuvor in dieser Zusammenstellung noch nie miteinander gesungen hatten, in Einklang zu bringen.

Von Freitagabend bis Sonntagmittag brachte er den Teilnehmern sieben neue Chorarrangements bei. Es waren intensive, zielorientierte Proben, aber mit seiner mitreißenden, humorvollen Art machte es sehr viel Spaß und die Zeit verging wie im Flug. Zwischendurch gab es Kaffeepausen und am Samstag ein Mittagessen. Der ganze Workshop war zur Freude aller Teilnehmer bestens durchorganisiert. Am Sonntagabend war es dann soweit und das Abschlusskonzert konnte stattfinden.

Die Teilnehmer des Workshops trugen unter der Leitung von Dirk Werner in der vollbesetzten Kirche, die einstudierten Lieder vor. Nach dem ersten Lied „Things we do for love“ begrüßte Tobias Bacher das Publikum zum Werkstattkonzert und stellte die zwei Dirk W. vor, die sich an diesem Abend beide um die Töne kümmerten. Dirk Werner sorgte natürlich für den richtigen Ton der Sänger-/innen und Dirk Woll perfektionierte die Töne über die Technik am neuen Mischpult in der Kirche. So konnten auch die weiteren Stücke, wie „Top of the world“ von Richard Carpenter, „Don´t go breaking my Heart“ von Carte Blanche alias Elton John, „Blurry eyes“ von Michael Patrick Kelly und einige weitere Lieder so perfekt, wie eben an diesem Abend nach einer so kurzen Probephase möglich, präsentiert werden.

Das Publikum war jedenfalls begeistert und applaudierte sehr. Doch den krönenden Abschluss des Konzerts bildete der allseits bekannte Song „Aquarius“ aus dem Musical „Hair“ von Galt MacDermot, bei dem auch das Publikum das Ende „Let the sun shine“ mitsang und die Rietheimer Kirche gigantisch zum Ertönen brachte.