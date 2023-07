Chorverband plant Beatbox–Workshop mit Europameister Robeat

Die Jugendarbeit ist ein zentrales Thema für den Vorstand des Chorverbands Schwarzwald–Baar–Heuberg (CV SBH). So beschloss man bei der letzten Sitzung, im Herbst einen Beatbox–Workshop für junge Sängerinnen und Sänger anzubieten.

Dafür konnte die neue Geschäftsführerin Jutta Obenland den Europameister im Beatboxing, Robeat alias Robert Wolf gewinnen. „Wir wollen Zeichen setzen und Angebote machen“, bekräftigte Vorsitzender Dieter Kleinmann, auch eine Chorreise für junge Sängerinnen und Sänger nach Polen. Im Fokus steht zudem der Jugendschutz in den Vereinen und hier die enge Zusammenarbeit mit den Landratsämtern.

Beschlossen hat der Vorstand außerdem einen Relaunch der bisherigen Homepage des Verbands, auf der ein Format für alle Medienempfänger eingerichtet werden soll. Außerdem ist vorgesehen, dort auch die Konzerte der Verbandsmitglieder anzukündigen.

Für die nächste Vorständetagung am 28. Oktober im Deißlinger Hotel Hirt ist geplant, die Ergebnisse des erfolgreichen Impulsprojekts des Verbands für einen Neustart nach Corona vorzustellen. Das Feedback aller teilnehmenden Vereine war mehr als positiv, berichtete Monika Koch, die dieses Projekt stemmte. Das Coaching habe tolle Ergebnisse gebracht. So hätten einige Vereine bereits ihre Homepage erneuert und einen Auftritt auf Facebook und Instagram etabliert. Auch sei es einem Verein gelungen, mit einer aufwändigen Marketingkampagne für sein Konzert, bei dem auch das Publikum mit einbezogen wurde, den Saal zu füllen. „Wir müssen die Vereine animieren, ein solches Coaching zu machen. Es gibt auch Coaches, die dabei helfen, Fördergelder zu beantragen“, so Monika Koch.

Im kommenden Jahr feiert der Schwäbische Chorverband sein 175. Jubiläum, an dem sich auch der Chorverband SBH beteiligen wird. So wird es im Sommer ein Chortreffen auf der Schwenninger Möglingshöhe geben, veranstaltet vom dortigen Liederkranz, bei dem die Teilnehmer eigene kurze Auftritte auf der Bühne machen können. Zudem ist ein Jubiläumskonzert in der Oberndorfer Klosterkirche geplant, in der der Verband einst gegründet wurde, und für 2025 ein Chortreffen mit Auftritten in der Rottweiler Fußgängerzone, so Vorsitzender Dieter Kleinmann. Für ihn ist das Ziel solcher Veranstaltungen, die Chöre besser zu vernetzen, aber natürlich auch, mehr Menschen für das Singen im Chor zu begeistern. Mehr unter www.chorverbandsbh.de.