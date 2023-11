CDU Wurmlingen veranstaltete Vortrag zum Thema Vollmacht

Vorsorge treffen, solange man noch die selbstständige Entscheidungsfreiheit besitzt. Zu diesem Thema mit seinen vielfältigen Facetten hatte der CDU-Ortsverband Wurmlingen in das Foyer der Elta-Halle eingeladen. Der Vorsitzende Harald Schmid begrüßte im voll besetzten Foyer alle Besucher*innen sehr herzlich. Ganz besonders begrüßte er Referentin Kathrin Götze, Leiterin der Betreuungsbehörde im Landratsamt. Frau Götze ist in ihrer Arbeit als tagtäglich mit den verschiedensten Fällen des Vorsorgerechtes vertraut und ist somit eine kompetente Expertin auf diesem Gebiet. Frau Götze referierte in ihrem Vortrag über die verschiedenen Möglichkeiten, konkrete Vorsorge zu treffen für ein selbstbestimmtes Leben bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Vorsorge treffen, solange man noch die selbstständige Entscheidungsfreiheit besitzt, ist eine dringend gebotene Maßnahme, die nicht nur die sogenannte Seniorengeneration betrifft, war die zentrale Botschaft.

Frau Götze beleuchtete alle Bereiche der Vollmachten intensiv und betonte, dass jede Vollmacht wohl überlegt und überdacht werden müsse, da jede Vollmacht im Ernstfall eine große Tragweite entfache.

Wie wichtig Vorsorgevollmachten sind, machte Frau Götze an folgendem Beispiel deutlich: Beispielsweise haben Eltern eines volljährigen Kindes ohne schriftlichen Nachweis keine Einwirkungsbefugnisse im Falle eines Unfalles oder einer akuten lebensbedrohlichen Krankheit ihres Kindes! Aber auch, wer keine Generalvollmacht erteilen möchte, könne zum Beispiel mit einer Patientenverfügung bestimmen, wie die ärztliche Behandlung erfolgen soll, wenn man selbst nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen treffen zu können. Gleiches gelte für eine Vorsorgevollmacht, in der Personen ihres Vertrauens in wichtigen Fragen entscheiden können und eben nicht eine vom Amtsgericht dafür eingesetzte fremde Person. Frau Götze stellte umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung, insbesondere auch die von der Vorsorgeinitiative Tuttlingen (VIT) ausgearbeiteten Formulare zum Selbstausfüllen. Die Referentin betonte jedoch, dass sie dringend empfehle, vorab eine persönliche kostenlose Beratung in Anspruch zu nehmen, entweder direkt im Betreuungsamt des Landratsamtes oder im Haus der Senioren in Tuttlingen. Harald Schmid bedankte sich bei Frau Götze und deren Kollegin Frau Bucher, die sie begleitet hat, für den sehr informativen Abend.