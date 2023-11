CDU-Kreisräte besuchen Lebenshilfe

Mit über 200 Mitarbeiter/innen an mehreren Standorten im Kreis ist die Lebenshilfe im sozialen Bereich eine wichtige Partnerin für den Landkreis. Davon konnte sich die CDU-Kreistagsfraktion bei einem Besuch im Paracelsusweg ein Bild machen. Die neuen Geschäftsführer Frank-Karsten Willer und Susanne Sättele informierten die Kreisräte bei einem Rundgang über das Engagement der Lebenshilfe in den Werkstätten. Auch die Förder- und Betreuungsbereiche, die Seniorenangebote, unterschiedliche stationäre und ambulante Wohnangebote sowie die interdisziplinäre Frühförderungs- und Beratungsstelle wurden erwähnt. 400 Menschen wohnen und arbeiten bei der Lebenshilfe, 150 Kinder werden betreut. Hinzu kommen weitere 150 Menschen, die vom Familienentlastenden Dienst (FED) versorgt werden. Daneben berichtete Willer über den Fortschritt des Neubaus des Wohn- und Betreuungsgebäudes mit rund 4500 Quadratmetern, das derzeit für rund 18 Millionen Euro errichtet wird und bisher vollständig im Zeitplan liege. Dort sollen unter anderem 36 Appartements entstehen.

Willer und Sättele gingen in ihrer Vorstellung auf die Herausforderungen der kommenden Jahre ein: So würden die Qualitätsanforderungen in der Werkstatt steigen, auch kämen durch die höhere Lebenserwartung der behinderten Menschen neue Aufgaben hinzu. Der CDU-Sprecher im Ausschuss für Soziales und Gesundheit, Bernhard Schnee, würdigte die beeindruckende Arbeit, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet werde. Menschen mit Beeinträchtigung zu fördern und ihnen die bestmögliche Teilhabe zu ermöglichen, verdiene großen Respekt und Unterstützung, so Schnee. Gemeinsam mit seinen Kollegen Benedikt Buggle, Michael Seiberlich, Wolfgang Schoch, Gerhard Reichegger und Tobias Schumacher nutzte Schnee die Gelegenheit, das Engagement der Lebenshilfe hervorzuheben. Und er betonte: „Der Austausch und ein jederzeit offenes Ohr liegen uns als CDU sehr am Herzen. Als Partei mit dem C im Namen fühlen wir uns ganz besonders verpflichtet, die Würde jedes einzelnen Menschen zu schützen. Dies bleibt auch weiterhin unser Auftrag“. Mit einem handgefertigten Hörrohr aus Holz sowie einem Apfelbäumchen bedankte sich die CDU bei Frank-Karsten Willer, Susanne Sättele sowie dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Hannes Egle.