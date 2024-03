Carla Marquart gewinnt Finalschießen

In den letzten Wochen fanden die Vereinsmeisterschaften 2024 statt. Es traten Schützen in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Luftgewehr aufgelegt, Perkussionsgewehr, Perkussionspistole und Kleinkaliber an.

Wieder wurde dieses Jahr als Höhepunkt ein Finalschießen, angelehnt an das Finalschießen der höheren Meisterschaften, durchgeführt. Es traten die 10 besten Schützen des letzten Sportjahres mit dem Luftgewehr gegeneinander an. Nach den ersten 10 abgegebenen Schüssen mussten die 2 schlechtesten Schützen den Wettbewerb verlassen. In den nächsten Durchgängen wurden jeweils 5 Schüsse abgeben und daraufhin mussten wiederum die zwei schlechtesten Schützen aufhören. So mussten nach jedem Durchgang jeweils 2 Schützen den Wettbewerb beenden. Beim letzten Durchgang waren noch Carla Marquart und Thomas Sauter am Stand. Hier behielt Carla Marquart die besseren Nerven und konnte den Sieg für sich klar machen.

Bei den einzelnen Disziplinen waren folgende Schützen siegreich:

Luftgewehr Schüler I weiblich: Violetta Umarow 147 Ringe,

Luftgewehr Schüler I männlich: Philipp Denz 107 Ringe,

Luftgewehr Jugend männlich: Silas Villing 290 Ringe,

Luftgewehr Junioren II: Carla Marquart 372 Ringe,

Luftgewehr Junioren I: Jonas Marquart 346 Ringe

Luftgewehr Herrenklasse I: Benjamin Kirmayer 372 Ringe

Luftgewehr Herrenklasse II: Gerd Lehr 366 Ringe

Luftgewehr Herrenklasse III: Thomas Sauter: 378 Ringe

Luftpistole Herrenklasse I: Benjamin Kirmayer 305 Ringe

Luftpistole Herrenklasse II: Christoph Heierth 364 Ringe

Luftpistole Herrenklasse III: Josef Marquart 340 Ringe

Luftpistole Herrenklasse IV: Gerhard Stauß 360 Ringe

Luftgewehr aufgelegt Senioren: Eddy Flad 319,9 Ringe

Perkussionsgewehr Herrenklasse III: Markus Villing 135 Ringe

Perkussionsgewehr Herrenklasse IV: Wolfgang Hafner 136 Ringe

Perkussionspistole Herrenklasse IV: Günter Heierth 110 Ringe

Kleinkaliber 3x20: Josef Marquart 246 Ringe