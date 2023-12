Cäcilienfeier des Kirchenchores Irndorf

Die Sonntagvorabendmesse am Samstag, 25. November, wurde als feierlicher Gottesdienst von Pfarrer Klose zelebriert und vom Kirchenchor mitgestaltet.

Zum Ende des Gottesdienstes wurden durch Pfarrer Klose folgende Sängerinnen Kirchenchores geehrt, für 55 Jahre Christa Alber, 40 Jahre Regine Korb und für 20 Jahre Anita Haselmeier. Sie erhielten eine Urkunde sowie ein Präsent der Kirchengemeinde Irndorf. Ihnen für ihre Treue zum Chor und den lobenswerten Einsatz für die Kirchenmusik ein herzliches Vergelt´s Gott.

Nach dem Gottesdienst ging es mit einem geselligen Beisammensein im Pfarr- und Jugendheim weiter. Zuerst stärkten sich die Anwesenden mit einem gemeinsamen Essen, danach sprach die Vorstandschaft noch ein paar Worte an die Versammelten. Monika Rebholz blickte auf das letzte Jahr zurück und berichtete von 42 Proben und von 16 Gesangsauftritten.

Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ ging an die Chorleiterin Gerlinde Haselmeier. Mit viel Ausdauer und großer Eifer leitet sie den Chor. Auch hat sie immer das richtige Gespür für die richtigen Lieder beim jeweiligen Anlass. Ein herzliches Dankeschön ging an Jutta Fritz für das schöne und hochwertige Spielen auf der Orgel bei Auftritten und Proben des Kirchenchores. Ohne ihre Unterstützung auf der Orgel oder am Klavier wäre vieles nicht möglich.

Auch ging ein herzliches Dankeschön an die Ausschussmitglieder Monika Wild, Wilfried Hermle, Verena Schmid, Elisabeth Schanz und Gerlinde Haselmeier. Man möchte auch in Zukunft weiterhin so gut zusammenarbeiten.

Auch die Chorleiterin Gerlinde Haselmeier bedankte sich bei der Vorstandschaft für die gute Arbeit, bei ihrer Tochter Jutta Fritz für ihre Unterstützung sowie den Sängerinnen und Sängern für deren Einsatz im Laufe des Kirchenjahres.

Es wurden noch verschiedene Lieder angestimmt und somit nahm der Abend noch einen sehr geselligen und humorvollen Verlauf.