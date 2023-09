Busausfahrt zum Strohskulpturenpark in Höchenschwand

Mit einem vollen 50er Bus unternahmen die Trossinger Albvereinler einen Ausflug zum Strohskulpturenpark in Höchenschwand. Bei strahlendem Sonnenschein ging es mit dem Oberist-Bus in den Schwarzwald, vorbei am Titisee und Schluchsee. Die Strohskulpturen in Höchenschwand wurden von uns bestaunt und man konnte erahnen, wie viel Arbeit die verschiedenen Vereine dafür aufwenden mussten. Für eine kurze Essenspause beim Bauernmarkt waren schon die Tische für uns reserviert. Danach ging es nach Grafenhausen, wo wir ab dem „Hüsli“ eine etwa 2,5 km lange Wanderung auf dem skurrilen Erlebnispfad „Schlühüwanapark“ unternahmen. Die Schlusseinkehr machten die Teilnehmer in der Rothaus-Brauerei, wo ein „badisches Buffet“ für uns vorbestellt war. Alle waren sich einig. War das ein schöner Ausflug mit „Albvereins-Wetter“.

