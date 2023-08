SG B.A.T./K.-L. nutzt den Heimvorteil

Das Wetter hatte es mit den Fußballern beim Turnier des SC Buchheim/Altheim/Thalheim nicht gut gemeint. Auswirkungen auf die Ergebnisse hatten Wolken, Wind und Regen aber nicht. Verdientermaßen sicherte sich die SG B.A.T./Kreenheinstetten–Leibertingen den Platz an der Sonne.

4:0, 4:0: Was sich fast nach dem Ergebnis eines Tennis–Matches anhört, waren die Resultate, die die Gastgeber beim Wettstreit mit dem SV Fridingen, dem FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen und der SG Gallmannsweil/ Boll/Krumbach/Bietingen vorweisen konnten.

Zunächst hatte der SVF das Problem, auf den Gastgeber des Sportwochenendes zu treffen. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang über 35 Minuten verfinsterten sich die Aussichten für die Donautäler schlagartig. Tim Schell sorgte fast direkt nach Wiederanpfiff für die Führung der SG B.A.T/K.-L. Daniel Glocker (41.), erneut Schell (63.) und Yannick Frey (70.) bauten den Vorsprung weiter aus. „Nach dem Seitenwechsel war die SG noch dominanter und hat Fridingen auseinander genommen“, hieß es von Seiten des Veranstalters.

Im zweiten Halbfinale ging es vor rund 200 Zuschauern wesentlich knapper zu. Die SG Gallmannsweil/B.K.B. setzte sich im „spannendsten Spiel des Turniers“ knapp 2:1 gegen den FC SWN durch. Beide Teams hatten in dem ausgeglichenen Spiel ihre Chancen. Matthäus Dukart (50.) brachte die SG in Führung, Manuel Reutebuch glich acht Minuten später aus. Der große Auftritt gebührte dann aber Maximilian Eichkorn. In der 63. Minute versenkte er einen Freistoß zum Siegtreffer in den Maschen von Schwandorf/Worndorf/Neuhausen.

Die Finalspiele erinnerten am Sonntag ein wenig an das Endspiel von 1954. Bei Fritz–Walter–Wetter — regnerisch und windig — waren nur rund 70 Zuschauer auf den Platz gekommen, um zunächst den Sieg des FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen gegen den SV Fridingen anzusehen. Zunächst war Fridingen in Führung gegangen. Anschließend übernahm aber der FC SWN immer mehr das Kommando und verschoss beim Stand von 1:1 sogar noch einen Elfmeter. Der 4:1–Sieg und Platz drei sei dann aber verdient gewesen, teilte der Ausrichter mit.

Das Finale zwischen der SG B.A.T./K.-L. und der SG Gallmannsweil/B.K.B. wurde dann zur Daniel Glocker–Show. In einem fairen Spiel auf ein Tor war er dreimal beim 4:0 (0:0)-Erfolg seines Teams beteiligt. Das Fazit des Ausrichters war nicht nur wegen des Ergebnisses zufriedenstellend. Bei den durchweg fairen Partien hatte es auch keine Verletzten gegeben.