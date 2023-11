Pechvogel wird in letzter Sekunde zum Helden des Spiels

Manchmal wird der Tüchtige mit Glück belohnt: Die SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen erwischte einen dieser Tage, die Fußballer noch ihren Enkeln erzählen.

In der Kreisliga A 3 Bodensee drehte das Team von Trainer Dirk Ruddies nach einem 0:2-Rückstand und aufopfernder Mannschaftsarbeit das Spiel beim SC Denkingen II in Pfullendorf binnen fünf Minuten ‐ in der Nachspielzeit. Und Abwehrspieler Sebastian Knittel avanciert dabei zum Matchwinner.

Den Sieg erzwingen wollen

Nach dem Schlusspfiff stand es 3:2 für die Spielgemeinschaft, dabei führte der Gastgeber Denkingen bis zur 54. Minute noch 2:0 durch einen Doppelschlag von Julian Widmann (52.+54. Minute). Es brauchte die Nachspielzeit, um den Sieg doch noch zu erzwingen. „Die Freude war riesig.

Und nachher haben wir ein bisschen gefeiert“, sagt SG-Teammanager Daniel Knoblauch zu dem verrückten Spielverlauf. „Denkingen hat das in der ersten Halbzeit gut gespielt und verdient geführt. Wir hatten keine Torchancen. Als wir in der zweiten Halbzeit dann einige Umstellungen vorgenommen haben, lief es besser. Wir haben gearbeitet und wollten dieses Spiel noch umbiegen“, so Knoblauch.

Unglückliche Aktion wieder ausgebügelt

Die Arbeit wird belohnt, spät, aber nicht zu spät. Simion Blender erzielt in der 71. Minute den 1:2-Anschlusstreffer. Doch es dauerte bis über die 90. Spielminute hinaus, bevor die Lederkugel erneut im Kasten der Denkinger einschlägt. In der 92. Minute zieht Florian Liehner einfach mal ab und trifft zum 2:2-Ausgleich.

„Das war ein Schuss aus der zweiten Reihe, der gefühlt durch alle Spieler durchgeht und im Netz landet“, gibt Teammanager Knoblauch den Treffer wieder. Doch damit nicht genug. Nur drei Minuten später wuchtet Abwehrspieler Sebastian Knittel einen langen Ball zum 3:2-Siegtreffer in die Maschen.

Siegtreffer mit Köpfchen

„Der Ball wurde von der Höhe der Mittellinie in den Sechzehner geschlagen. Und Sebastian Knittel hat ihn am langen Pfosten perfekt getroffen und mit dem Kopf ins lange Eck gedrückt. Darüber dürfte er doppelt glücklich gewesen sein, weil er beim zweiten Gegentreffer etwas unglücklich einen Freistoß durch das Flutlicht unterschätzt hatte und der gegnerische Spieler den Ball dann an unserem Keeper vorbeigeschoben hat“, freut sich Knoblauch für seinen Abwehrspieler, der vom Pechvogel zum Matchwinner wurde. „Für solche Tore ist er eigentlich nicht bekannt“, schmunzelt der Teammanager.

Tabellenführer ist in Schlagweite

Aktuell liegt die SG B.A.T./Kreenheinstetten-Leibertingen mit 28 Punkten auf dem zweiten Platz ‐ punktgleich mit dem Tabellenführer FC Überlingen II (32:21), der lediglich einen Treffer mehr erzielt hat als die SG (31:20).

„Wir hatten in der Vorrunde einige Probleme, aber haben uns zuletzt vor allem mit den Siegen in den Derbys gegen den FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen und den SV Meßkirch wieder Selbstvertrauen erarbeitet. Wir wollen im oberen Tabellendrittel mitmischen und so lange dort oben bleiben, wie es geht. Aber da gehört auch immer Glück dazu und wenig Verletzungspech“, sagt Teammanager Daniel Knoblauch. In der vergangenen Spielzeit 2022/23 verpasste die SG knapp den Sprung auf den Relegationsplatz für den Aufstieg in die Bezirksliga.