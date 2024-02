Das Tattoo dieser Frau kann Leben retten

Die Gründerin Claudia Kotter benötigte 2003 eine Lungentransplantation. Dabei stellte sie fest, dass das Thema im Alltag kaum präsent war und wenn, dann in einer Sprache, die sie und ihre Mitstreiter nicht angesprochen hat. Um das zu ändern, wurde der Verein Junge Helden gegründet. Er will Menschen über Organspende aufklären, sie motivieren, eine Entscheidung zu treffen und diese Angehörigen und Freunden mitzuteilen. Claudia Kotter starb 2011 im Alter von 30 Jahren an Herzversagen.