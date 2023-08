Bei einigen Bürgern umstritten, von Gemeinde, Gemeinderat und Besitzer für gut befunden: Auf dem Gelände des ehemaligen Gasthof „Hirsch“ in Buchheim sollen zwei große Mehrfamilienhäuser mit 28 Wohnungen entstehen. Wann es losgeht, ist jedoch noch unklar.

Aktuell laufen Gespräche mit Interessenten, sagt Ove Johannsen, Geschäftsführer der Projektentwickler–Firma Adventus aus Immendingen, der das Hirschen–Areal seit einiger Zeit gehört.

Die Pläne sind längst fertig und auch die Abbruchgenehmigung für das alte Gebäude und die Baugenehmigung für die Neubauten liegen seit mehr als einem halben Jahr vor. Was nun noch fehlt, ist der Investor, der das Ganze bauen möchte.

Bewusst in kleinen Orten bauen

Geplant hat Adventus zwei Gebäude mit jeweils 14 Wohnungen. Beide werden mit einem Flachdach gebaut und erhalten einen Aufzug. „Wir gehen gerne bewusst in kleine Orte, da dort schon seit Jahren keiner mehr in Mietwohnungen investiert hat“, meint er. Doch gerade in diesem Bereich — barrierefreie und seniorengerechte Wohnangebote für eine älter werdende Gesellschaft — sieht er Bedarf für die Zukunft. „Das Projekt ist gut“, ist er überzeugt von seinen Plänen.

Der Projektentwickler Adventus aus Immendingen hat den früheren Gasthof Hirsch samt Grundstück in Buchheim gekauft und plant dort Geschosswohnungsbau. (Foto: Anja Schuster )

In Buchheim sieht das jedoch manch einer anders. Bei einer Bürgerversammlung im vergangenen Herbst empörten sich etliche Buchheimer über das Bauvorhaben. Es gab eine Unterschriftenaktion mit rund 140 Unterzeichnern gegen das Projekt, die dem Gemeinderat vorgelegt wurde.

Den Kritikern geht es vor allem darum, dass die geplante Bebauung nicht ins Ortsbild passt. Schon an den beiden Flachdächern störten sich einige — in der Umgebung gibt es nur Satteldächer.

Bürger sehen kritische Dorfentwicklung

Siegbert Vogler, Initiator der Unterschriftenaktion, betont im Gespräch mit unserer Zeitung, dass man nichts dagegen habe, dass das Hirschen–Areal bebaut werde. Aber: „Ich halte das für die Dorfentwicklung sehr problematisch“, sagt er.

In Buchheim gäbe es eine Reihe weiterer alter Häuser — und hätte man nun erst einmal ein derartiges Projekt genehmigt, seien „Tür und Tor für weitere Entwicklungen geöffnet“, wie er es ausdrückt. Mit der Erteilung der Baugenehmigung durch den Gemeinderat sei für ihn die Sache aber nun beendet, betont er. „Für mich ist das Thema jetzt durch.“

Finanzierungsprüfungen der Interessenten laufen

Für Johannsen indes noch nicht beendet ist die Suche nach einem Investor. Es seien mehr als nur oberflächliche Gespräche, sagt er hinsichtlich der vorhandenen Interessenten. „Es laufen auch schon Finanzierungsprüfungen.“

Generell herrsche auf dem Markt allerdings eine große Unsicherheit, unter anderem ausgelöst durch unklare Ansagen aus Berlin hinsichtlich Energiethemen und der künftigen Förderung für Bauträger.

Hirschen-Areal ließe sich bei Bedarf auch teilen

Dazu die Verdreifachung für Kapitalzinsen und das Einbringen von mehr Eigenkapital: Das verunsichere und lähme eine ganze Branche, betont er. Die Zurückhaltung sei vor allem auch bei Bauträgern zu spüren, die bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen.

In Buchheim ließe sich das Hirschen–Areal auch teilen, wenn das von Seiten eines Investors gewünscht sei, betont Johannsen. „Dann könnte man das Projekt auch mit zwei Bauträgern verwirklichen.“