63 Prozent für Glasfaserausbau

Im Oktober hatte die NetCom BW den Beginn der Vorvermarktung zum Breitbandausbau in Buchheim verkündet. Ziel der EnBW-Tochter war es dabei, möglichst viele Anwohner in der Gemeinde von der Beauftragung eines Glasfaserhausanschlusses zu überzeugen. So sollte die Grundlage für wirtschaftliche Tragfähigkeit des geplanten flächendeckenden Ausbaus der örtlichen Netzinfrastruktur gelegt werden.

Nach rund acht Wochen intensiver Vertriebsmaßnahmen vor Ort konnte nun zunächst ein laut Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung „erfreuliches Fazit unter diese Bemühungen gezogen werden“. Insgesamt haben sich demnach 63 Prozent der Buchheimer Bürger für die Anbindung ihrer Immobilie an das Highspeed-Netz der NetCom BW entschieden.

Dank dieses großen Interesses könne das Vorhaben nun in die nächste Projektphase übergehen. Dabei stehen im Frühjahr kommenden Jahres die Bauvergabe sowie detaillierte Planungsarbeiten bevor. Sofern hierfür geeignete Partner gefunden werden, wird anschließend die finale Freigabe des Ausbaus erfolgen und das Projekt daraufhin in die aktive Umsetzung übergehen, teilt

Im Zuge umfangreicher Tiefbaumaßnahmen werden dann Leerrohre sowie Glasfaserleitungen von den Verteilern vor Ort über die Grundstücke bis zu den Hausanschlüssen der vom Ausbau profitierenden Gebäude verlegt (Fiber-to-the-Building-Ausbau; kurz: FTTB). Darüber hinaus wird die zur Datenübertragung notwendige aktive Technik aufgebaut und installiert. Anschließend kann die neugebaute Netzinfrastruktur in Betrieb genommen werden. In den erschlossenen Haushalten ist ab diesem Zeitpunkt das Surfen im Internet mit Datenübertragungsraten von bis zu 1000 Mbit/s möglich.