Noch läuft der Betrieb langsam an, aber für die Bevölkerung ist das, was da in Bubsheim seit Anfang der Woche angeboten wird, ein riesiger Schritt: Am Montag nahm das Medizinische Versorgungzentrum (MVZ) in Bubsheim seine Arbeit auf. Als Übergangslösung sind im Rathauses Praxisräume eingerichtet worden. Im Juli soll der Umzug in die neuen MVZ-Räume im ehemaligen Supermarkt Irischka an der Straße Im Schnarz stattfinden.

Lea Gutmann und Heike Zepf, die medizinischen Fachangestellten in Voll- und Teilzeit bilden zusammen mit Allgemeinmedizinerin Inna Zubova das Team in Bubsheim.

Erste Grippepatienten

Zwei Patienten mit Grippesymptomen waren am Morgen da, ein weiterer ruft gerade an, er ist auf der Suche nach einem neuen Hausarzt.

„Heute Morgen haben wir keine Termine vergeben, wir haben jetzt Akutsprechstunde“, sagt Gutmann. „Da kein Arzt am Wochenende geöffnet hat, kommen viele gleich am Montag, darum bieten wir diese an.“ Die restliche Woche seien bereits Termine vergeben.

Ab 3. Januar konnten zukünftige Patienten im Rathaus anrufen und sich auf eine Liste setzen lassen. Gutmann und Zepf haben diese dann abtelefoniert, um einen Termin zu vereinbaren.

Anfängliche technische Probleme

Ärztin Inna Zubova ist froh, dass es noch ruhig zugeht in der Praxis, denn technische Probleme konnten erst am Morgen behoben werden. Heike Zepf vermutet, dass auch einige Patienten durch die Bauernproteste verbunden mit etlichen Straßenblockaden am Morgen nicht in die Praxis kommen konnten.

„Ich selbst habe für meinen Weg zur Arbeit von Dürbheim nach Bubsheim zwei Stunden gebraucht“, erzählt sie.

Verwaltung ist ins Obergeschoss gezogen

Vom Flur her winkt freundlich der Hausherr, Bürgermeister Thomas Leibinger, herein. Er ist auf dem Weg ins Obergeschoss, wo die Verwaltung für die nächsten sechs Monate beheimatet ist, weil das Erdgeschoss für die Praxisräume zur Verfügung gestellt wurde.

Später liefert der Postbote noch die aktuellen Zeitschriften für das Wartezimmer. - Das MVZ in Bubsheim scheint rundum startklar zu sein.

Auch die Hausarztpraxis von Dr. Hans-Ulrich Olpp in Kolpingen läuft jetzt unter dem organisatorischen Dach des MVZ weiter. Am Standort Bubsheim soll es ab Juli außerdem noch einen Kinder- und Jugendarzt geben.