Kandidaten können sich für Bubsheimer Gemeinderat aufstellen

Im Feuerwehrhaus Bubsheim findet am Dienstag, 26. März, um 19 Uhr die Aufstellungsversammlung für die Wahl zum Gemeinderat statt. „Wenn Sie Ihre Stärken und Ihr Wissen zum Wohle aller Einwohner einbringen und die Zukunft der Gemeinde in den nächsten fünf Jahren mitgestalten wollen, sind Sie herzlich eingeladen, sich zu informieren“, schreibt das Bürgermeisteramt Bubsheim in einer Pressemitteilung.