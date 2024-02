Jubiläumswochenende der Habermuszunft startet

40 Jahre Habermuszunft Bubsheim werden dieses Wochenende groß gefeiert. Los ging es gestern Abend mit dem Fassanstich durch Bürgermeister-Stellvertreter Christian Leute, der von Gabi Lemke und Hubert Hepfer von der Hirsch-Brauerei assistiert wurde. (Foto: Volker Stier) Zuvor hatten Zunftmeister Volker Stier die Gastzünfte begrüßt und Christian Leute Grußworte an das närrische Volk gerichtet. Im Verlauf des Abends zeigten die 15 Ringzünfte ihren Brauchtum. Heute geht es ab 13.30 Uhr mit einem Kindernachmittag im Festzelt weiter, ehe am Abend Gastzünfte auftreten. Zum Umzug am Sonntag werden 26 Gastzünfte erwartet.