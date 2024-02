Häring Standort in China feiert Jubiläum

Seit dem Startschuss im Jahr 2004 hat sich Haering Precision Taicang zu einem Vorzeige-Standort des Bubsheimer Familienunternehmens entwickelt, teilt die Firmenleitung zum Jubiläum mit. „Schon 2005 waren die ersten chinesischen Trainees an unserem Stammsitz in Bubsheim, um sich dort mit unserer Unternehmens-Philosophie und den internen Abläufen vertraut zu machen“, berichtet Geschäftsleiter Jürgen Häring. „2006 folgte der Baubeginn in China und bereits drei Jahre später starteten wir mit dem Probebetrieb.“ 2011 erwirtschaftete Häring in Taicang bereits einen Umsatz von 100 Millionen RMB und setzte 2014 schließlich den Spatenstich zum ersten Erweiterungsbau.

Laut Pressemeldung erhielt Haering Precision Taicang bereits mehrfach Lieferantenauszeichnungen. Auch die Bildungsinitiativen und das gesellschaftliche Engagement von Häring wurden mehrfach ausgezeichnet: „Dabei handelt es sich nicht nur um die Aus- und Weiterbildung, sondern auch um Einrichtungen wie unseren zweisprachig aufgebauten Sino-German Freundschafts-Kindergarten. Dieser steht sowohl dem Nachwuchs der eigenen Mitarbeitenden als auch den Kindern anderer Firmen zur Verfügung“, sagt Jürgen Häring. Der chinesische Standort verfügt heute über rund 900 Mitarbeiter.

Häring hat sich weltweit auf die Fertigung von Präzisionsteilen nach Kundenzeichnung spezialisiert, insbesondere für den Fahrzeugbereich in Groß- und Mittelserie. Jürgen Häring: „Unser Angebot erstreckt sich über verschiedene Technologien, darunter Einspritz-, Sensor-, Getriebe-, Brems-, Nockenwellen- und Lenkungstechnologien. Natürlich sind wir auch im Bereich E-Mobilität und Hybrid mit einer stets wachsenden Produktpalette vertreten. Für den boomenden E-Mobility-Markt Chinas sind wir als Technologieunternehmen optimal aufgestellt“.