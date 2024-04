Bubsheim

Feuerwehreinsatz nach Maschinenbrand

Bubsheim / Lesedauer: 1 min

Zu einem kleineren Maschinenbrand und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einem Metallverarbeitungsbetrieb in der Graneggstraße gekommen. Während eines Bearbeitungsprozesses kam es kurz nach 23 Uhr in einer metallbearbeitenden Maschine zu einem Brand, der jedoch durch die installierte Löschanlage selbständig gelöscht wurde.