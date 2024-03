Zu einem kleineren Maschinenbrand und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einem Metallverarbeitungsbetrieb in der Graneggstraße gekommen. Während eines Bearbeitungsprozesses kam es kurz nach 23 Uhr in einer metallverarbeitenden Maschine zu einem Brand, der jedoch durch die installierte Löschanlage selbständig gelöscht wurde.

Automatisch löste dabei die Brandmeldeanlage des Unternehmens aus und die Bubsheimer Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 12 Mann zu dem gemeldeten Brand aus. Weitere Löschmaßnahmen waren nicht erforderlich. Der an der Maschine entstandene Schaden steht noch nicht fest. Personen kamen nicht zu Schaden.