Erfolgreiche Qualifikationskurse zum Pflege- und Demenzbegleiter

Regelmäßig werden im Landkreis Tuttlingen Schulungen zum/zur Pflege- und Demenzbegleiter/in und Einzelhelfer/in für alle interessierten Menschen ab 16 Jahre angeboten. Organisiert und durchgeführt werden die Kurse von der Fachstelle für Pflege und Selbsthilfe des Landkreises. Dabei wird die Fachstelle von verschiedenen Leistungserbringern unterstützt, so zum Beispiel vom DRK Tuttlingen.

„Seit Herbst 2016 bieten wir bereits unsere Qualifikationskurse an. Weit über 100 Menschen haben bislang an den Kursen teilgenommen. Es handelt sich um Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, sich in ihrem Umfeld zu engagieren und pflegende Angehörige im häuslichen Umfeld zu entlasten“, so Marianne Thoma, Leiterin der Fachstelle für Pflege und Senioren.

Zuletzt fand vom 7. Oktober bis 18. November in Neuhausen ob Eck eine Schulung statt. Insgesamt 16 Personen haben mit großem Interesse daran teilgenommen und sind bereits unterstützend tätig, ganz im Sinne einer sorgenden Gemeinschaft. Pflegende Angehörige, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Referentinnen - alle berichten von einem guten und intensiven Austausch während der Schulung. Dieser Kurs ermöglicht allen Beteiligten einen neuen Blickwinkel und Zugang zueinander.

nächste Kurs