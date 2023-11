Dimitri Stroh erzielt Bubsheimer Siegtor

‐ Der SV Bubsheim hat am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald einen späten 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Waldmössingen verbucht, der nach dem Verlauf der zweiten 45 Minuten alles andere als absehbar war.

„Unter dem Strich ist es ein glücklicher Sieg“, sagte SVB-Spielertrainer Paul Ratke, dessen Team im ersten Durchgang nach einem Freistoß von Otto Waal durch Florin Stier in Führung gegangen war (15.) ‐ und aus seiner Sicht einen höheren Vorsprung verpasst hatte: „Wir haben in der ersten Halbzeit unsere Chancen nicht sauber ausgespielt, sie in der zweiten Halbzeit ihre nicht.“

Denn die Waldmössinger waren nach dem Seitenwechsel das dominierende Team. Benjamin Kimmich verwertete die Vorlage von Damian Kaminski zum 1:1 (48.). In der Folgezeit boten sich den Gästen weitere Großchancen ‐ doch der SVB überstand all die SVW-Möglichkeiten. „Die erste Halbzeit war in meinen Augen ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere bis dahin absolut beste Saisonleistung gezeigt und Bubsheim eigentlich komplett kontrolliert“, blickte SVW-Coach Thiemo Martin zurück. Der Siegtreffer hatte dennoch den Heubergern gehört: Ratke fing einen Ball in der gegnerischen Hälfte ab und setzte Dimitri Stroh in Szene. Der Co-Spielertrainer schloss aus wenigen Metern platziert zum 2:1 ab (85.).

„Wir spielen zurzeit viel Ergebnisfußball und haben mittlerweile auch Spielglück ‐ wobei wir in der ersten Halbzeit auch guten Fußball gespielt haben. Aber wir haben es nicht auf 90 Minuten übertragen können“, sagte Ratke. Sein Gegenüber war nach der Partie bedient: „Am Ende des Tages müssen wir uns vorwerfen lassen, dass wir unsere hundertprozentigen Torchancen nicht genutzt haben“, sagte Martin. Der SV Bubsheim blieb im zehnten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen

SV Bubsheim: Kevin Grepo ‐ Paul Ratke, Matthias Moser (90.+2 Alexander Dubinin), Moritz Moser, Jan Rubner (46. Emre Karadag), Mark Grimm, Otto Waal, Dimitri Stroh, Florin Stier (46. Marvin Moser), Daniel Geisel (84. Tobias Moser), Gabriel Gasic.

SV Waldmössingen: Jannik Aichele ‐ Raphael Ruf, Benjamin Kimmich, Damian Kaminski, Yannik Meier (90.+5 Raphael Hauser), Nico Laufer, Dominik Rudyk, Denis Kimmich, Sören Rall, Lars Mann (78. Fabian Frey), Dominik Klaus. - Tore: 1:0 (15.) Florin Stier, 1:1 (48.) Benjamin Kimmich, 2:1 (85.) Dimitri Stroh. ‐ Schiedsrichter: Antonio Antenucci. ‐ Zuschauer: 60.

SpVgg Trossingen ‐ FSV Denkingen 1:0 (0:0). In einem Kreisderby mit wenigen Höhepunkten hat sich die ersatzgeschwächte SpVgg Trossingen dank des Fernschusstreffers von Dean Savic kurz nach der Pause (46.) die drei Punkte und den Sprung auf Rang zwei gesichert. Aus Sicht der Trossinger hatten die Gäste schon in der ersten Minute Glück gehabt, dass der Unparteiische eine FSV-Aktion nicht als Notbremse und mit der Roten Karte geahndet hatte. Das Heimteam spielte im zweiten Abschnitt weitere Angriffe nach dem Führungstreffer nicht gut zu Ende. Zum knappen Heimsieg auf dem Kunstrasen reichte es dennoch. Die Denkinger forderten SpVgg-Kapitän Marcel Bender im Tor der Trossinger nicht und mussten letztlich die dritte Niederlage in Folge hinnehmen. ‐ Tor: 1:0 (46.) Dean Savic. ‐ Schiedsrichter: Thomas Nonnenmacher. ‐ Zuschauer: 104.

BSV 07 Schwenningen ‐ VfL Mühlheim 3:1 (0:0). Die Neckarstädter haben dem VfL Mühlheim die dritte Niederlage in Folge beigebracht und ihn zugleich von Rang vier verdrängt. Im ersten Abschnitt hatten die Gäste leichte Vorteile gehabt. Ihr Führungstreffer fiel sechs Minuten nach der Pause, als Nino Rebholz einen Ballverlust in der Schwenninger Innenverteidigung bestrafte. „Dann sind wir richtig aufgewacht und haben sehr starke 30 Minuten gehabt“, sagte BSV-Trainer Jago Maric. Kapitän Mauro Chiurazzi hatte mit einem platzierten Distanzschuss ausgeglichen (65.), dann rückte ein weiterer Ex-Akteur des Oberligisten FC 08 Villingen in den Fokus: Dragan Ovuka schoss das Heimteam auf dem Kunstrasen per Freistoß in Führung (75.) und sorgte nach der Vorarbeit von Mauro Chiurazzi auch für das 3:1 (78.). ‐ Tore: 0:1 (51.) Nino Rebholz, 1:1 (65.) Mauro Chiurazzi, 2:1 (75./direkter Freistoß) und 3:1 (78.) beide Dragan Ovuka. ‐ Schiedsrichter: Peter Lehleiter. ‐ Zuschauer: 150.

SV Villingendorf ‐ SV Wurmlingen 2:0 (2:0). Der SV Villingendorf hat durch den zweiten Sieg in Serie den Anschluss zu den gesicherten Mittelfeldplätzen hergestellt und den SV Wurmlingen zugleich in der Tabelle nicht davonziehen lassen. „Es war ein verdienter Sieg. Wir waren über die komplette Spielzeit die bessere Mannschaft“, bilanzierte Florian Friedrich, der Sportliche Leiter der Villingendorfer. Die hatte Kapitän Vincent Krüger mit seinen Saisontreffern sieben und acht per Kopf nach einem Eckball (6.) sowie mit einem freien Abschluss aus rund 13 Metern (22.) zur 2:0-Führung geschossen. „Der Sieg fiel letztendlich noch zu niedrig aus“, ging Friedrich auf mehrere vergebene SVV-Möglichkeiten ein, die das Gästeteam vor einer deutlich höheren Niederlage bewahrten. ‐ Tore: 1:0 (6.) und 2:0 (22.) beide Vincent Krüger. ‐ Schiedsrichter: Thomas Horvat. ‐ Zuschauer: 150.

Die weiteren Partien:

SG 08 Schramberg/SV Sulgen ‐ SV Winzeln 2:2 (0:1). Der SVW hat im Spitzenspiel beim Ligaprimus spät eine Niederlage abgewendet ‐ mit einem Tor, das aus Sicht von SG-Coach Suat Pala aus einer Abseitsposition heraus gefallen ist. „Aber das konnte der Schiedsrichter aus der Entstehung nicht sehen“, so Pala, der Mario Hontheim ansonsten eine gute Leistung bescheinigte. ‐ Tore: 0:1 (27.) Florin Albu, 1:1 (51.) und 2:1 (74.) beide Rico Reisert, 2:2 (89.) Lars Merz. ‐ Schiedsrichter: Mario Hontheim. ‐ Zuschauer: 110.

SG Zimmern II/Horgen ‐ SG Deißlingen/Lauffen 0:5 (0:2). Das Schlusslicht hat die nächste torreiche Niederlage hinnehmen müssen. Die SG Deißlingen/Lauffen dagegen ließ ihren Negativlauf hinter sich und kam zum ersten Sieg seit Anfang Oktober. Der hätte auch deutlich höher ausfallen können. ‐ Tore: 0:1 (6.) Daniel Matt, 0:2 (37.) Felix Schaplewski, 0:3 (67./Eigentor) Silas Thieringer, 0:4 (77.) Robin Schumpp, 0:5 (83.) Julian Keller. ‐ Schiedsrichter: Ismail Caliskan. ‐ Zuschauer: 50.

FV 08 Rottweil ‐ FC Hardt 0:5 (0:3). Die Gäste haben den vierten Sieg in Folge gefeiert, während die Nullachter einen Rückschlag hinnehmen mussten. „Unsere Tore waren gut herausgespielt, hinten standen wir sicher, ließen eigentlich nichts zu. Zurzeit machen wir es richtig gut“, sagte FCH-Spielertrainer Nino Eisensteck, dessen Team schon vor der FVR-Ampelkarte mit 2:0 geführt hatte. ‐ Tore: 0:1 (10.) Robin Bösinger, 0:2 (29.) Ian Moosmann, 0:3 (45.+1) Luca Calvagna, 0:4 (70.) Lukas Müller, 0:5 (87.) Nico Haberstroh. Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte gegen einen FVR-Akteur (45.). ‐ Schiedsrichter: Jonas Toranzo. ‐ Zuschauer: 80.

SpVgg Bochingen ‐ SG Bösingen II/Beffendorf 2:0 (1:0). Spielertrainer Stefan Schatz hat das Heimteam zu einem Arbeitssieg gegen die SG geführt, die auf den vorletzten Platz abgerutscht ist. ‐ Tore: 1:0 (26.) und 2:0 (86.) beide Stefan Schatz. ‐ Schiedsrichter: Jan Huber. ‐ Zuschauer: 80.