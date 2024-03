Sehr geehrte Damen und Herren,

verehrte Gäste,

verehrter Erzbischof Dr. Gänswein,

Ihnen allen ein herzliches Willkommen beim Innovationsforum!

„Wir sind Papst!“, hieß es vor ein paar Jahren in der Presse, nachdem der berühmte weiße Rauch aufgestiegen war und Kardinal Joseph Ratzinger zu Papst Benedikt XVI. wurde – und genaugenommen traf das „Wir sind Papst!“ auf kaum jemanden so zu wie auf Sie, verehrter Erzbischof.

Als Privatsekretär des Papstes haben Sie hautnah miterlebt, wie der Alltag im Vatikan aussieht – und ich kann vermutlich nicht mal erahnen, wie viele Menschen jeden Tag etwas von Ihnen beziehungsweise vom Papst wollten.

Bei Häring sind wir ja weltweit „nur“ rund 4.400 Mitarbeitende und nicht 1,8 Millionen wie bei der Kirche.

Wir haben 5 Standorte auf 4 Kontinenten – Sie haben allein in Deutschland rund 44.000 Kirchen und in über 100 Ländern mehr als 1 Milliarde Mitglieder.

Vielleicht haben Sie ja später auch ein paar ganz praktische Tipps für uns, wie man das alles global unter einen Hut bekommt.

Ich bin immer offen für Ratschläge, wie man Dinge besser machen kann.

… und ich bin auch: sehr gespannt!

Gespannt auf das, was Sie uns heute – nicht nur – aus dieser Zeit mit auf den Weg geben können – sondern vor allem auch, was wir ganz allgemein mitnehmen können von Ihrer Erfahrung aus dem Leben und Arbeiten in einer der größten Organisationen der Welt: der Römisch-Katholischen Kirche.

Ich denke, dass nicht jeder hier heute Abend ein aktiver Kirchgänger ist – und doch sind heute besonders viele gekommen, um Sie zu hören: von Ihren Erfahrungen, von Ihrer Sicht auf die Dinge, von Ihren Ratschlägen zu Themen, die uns alle betreffen.

Voneinander lernen: Das ist nicht zuletzt die Grundidee des Innovationsforums, das heute hier bereits zum 41. Mal stattfindet.

Vielen Dank, dass Sie uns heute mit Ihrer Perspektive bereichern werden!

„Perspektive“ ist ein gutes Stichwort: Welche Perspektiven eröffnen sich denn gerade grundsätzlich für uns?

Ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen – schon gar nicht heute – aber trotzdem muss man den Finger in die Wunde legen.

Denn wir leben in Zeiten der Unsicherheit und der nicht nur positiven Veränderungen – sei es wirtschaftlich, ökologisch oder gesellschaftlich.

Vielen fällt es gerade schwer, Perspektiven auszumachen und ihren Weg zu finden und zu gehen.

Auf der einen Seite wissen wir beispielsweise alle, dass wir uns verstärkt um den Schutz der Umwelt kümmern müssen – nicht zuletzt auch, damit nicht Milliarden Menschen ihr Lebensumfeld verlieren und sie zu Klimaflüchtlingen werden.

Auf der anderen Seite ächzen gerade die Unternehmen unter dem Gewicht hoher Energiekosten. Dabei müssen sie „mal eben nebenher“ noch umfassende Transformationsprozesse meistern. Wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit gerade in der Zeit, in der wir sie am meisten bräuchten.

Politische Turbulenzen gibt es und weitere könnten folgen – in Deutschland, in Europa, auch in den USA oder in Asien.

Die Wirtschaft steht vor riesigen Herausforderungen und weiß vielerorts gerade nicht so recht, wohin die Reise geht. Sie sehnt sich danach, dass die dringend notwendigen Rahmenbedingungen endlich geschaffen werden.

Das macht unsicher – und ist Gift für Investitionen.

Investitionen wiederum sind jedoch das A und O für eine starke und zukunftsfähige Wirtschaft.

Was ist da unsere Perspektive? Licht aus, Tür zu und den Kopf in den Sand stecken?

Nein, mit Sicherheit nicht!

Mit weiterhin sinkenden Zahlen bei Patentanmeldungen werden wir es nicht schaffen. Mit jammern aber auch nicht.

Gerade in schweren Zeiten darf man eines nicht verlieren: den Glauben daran, dass es besser werden kann.

Den Glauben.

Wir bei Häring verfolgen fast seit Gründerzeiten die Philosophie: „Wollen. Können. Machen.“ – das sind unsere „Gebote“, wenn man so will.

Der Glaube steckt auch darin: Ohne den Glauben daran, dass man seinen Weg gehen und seine Ziele erreichen kann, gibt es kein „Wollen. Können. Machen.“ – ohne die Zuversicht, Dinge zum Besseren verändern zu können, funktioniert „Wollen. Können. Machen.“ nicht – in jedem Wort steckt der Glaube mit drin.

Ich finde: Wirtschaft und Religion sind in Sachen „Glauben“ gar nicht so verschieden: Mit einem starken Glauben kommt man leichter durchs Leben – ob mit einem starken Glauben an Gott – an sich – oder an die Möglichkeit, seine Ziele zu erreichen.

Wir sollten den Glauben an eine bessere Zukunft nicht verlieren: Es gibt viele Beispiele, die im Kleinen wie im Großen immer wieder Mut machen und uns zeigen, dass es geht.

Derzeit gehen allein in Deutschland hunderttausende Menschen auf die Straße – nicht einfach nur, um ihren Unmut über Missstände auszudrücken. Sie tun dies auch in dem Glauben, dass es eine bessere Zukunft gibt, für die es sich lohnt, sich einzusetzen.

Oder nehmen wir beispielsweise den Wirtschaftsverband Heuberg (ein Zusammenschluss von Politik und Wirtschaft) – dieser hat sich ja auch gerade deshalb gegründet, eben weil es Missstände gibt und man fest daran glaubt, Lösungen dafür finden zu können … und das hat man bereits erfolgreich getan:

Es gibt wieder einen Notarzt-Standort in Wehingen, das medizinische Angebot in Gosheim wird erweitert und die eigene Ausbildungsmesse „FindNext“ wird demnächst zum zweiten Mal stattfinden.

Auch die Gemeinde Bubsheim nimmt viele Dinge selbst in die Hand: In unserem kleinen Dorf gibt es wieder eine vernünftige ärztliche Versorgung und in das Ärztehaus zieht sogar ein Kinderarzt ein.

Vor noch nicht allzu langer Zeit erschien das mindestens utopisch, jetzt wird es Realität.

Warum? Weil Menschen – Gott sei Dank – an den Fortschritt glauben und sich auch für ihn einsetzen – gerade in schwierigen Zeiten.

Allgemein ist es wunderbar zu sehen, wie lebendig die Heuberg-Region ist – wirtschaftlich wie gesellschaftlich. Mit tollen Unternehmen und tollen lokalen Initiativen, die wirken.

Erst vor wenigen Tagen hat in der Gemeinde Irndorf ein geradezu historisches Treffen stattgefunden: Dort haben sich die Gemeinderäte und Bürgermeister aller 13 Heuberger Kommunen erstmalig zu einer gemeinsamen Sitzung getroffen und darüber beratschlagt, ob und wie man die Energieversorgung der Region künftig mit der „Heuberg Energie“ auf eigene Beine stellen kann.

Man trifft sich auch für viele andere Dinge:

Beim Fackellauf der Gemeinde Bubsheim vor einigen Wochen waren rund 300 Menschen, beim Narrentreffen waren es Tausende – Menschen von hier und aus der Region – und aus aller Herren Länder.

Sie sind hierhergekommen, um zu arbeiten und um teilzuhaben am gesellschaftlichen Leben. Ältere Generationen genauso wie Jüngere – man feiert zusammen, treibt Sport oder musiziert.

Dafür ist Integrationsarbeit notwendig – aber wenn man die Arbeit leistet, dann zahlt sie sich auch aus. Das sehen wir hier ganz konkret. Darauf können wir durchaus stolz sein und das sollte unseren Glauben stärken.

Der Glaube versetzt Berge – und Heuberger setzen auf den Glauben.

Das sind doch tolle Signale für die Zukunft!

Wir werfen nicht bei jeder „Hiobsbotschaft“ gleich die Flinte ins Korn, denn wir wissen, dass es auch mal ungemütlich werden kann.

„Hiobsbotschaften“ – täglich scheint es neue zu geben, wenn man sich ansieht, was in der Welt so passiert (nicht nur wirtschaftlich).

…

(Ich bin keine Theologin und ich hoffe, dass Sie mich verbessern, Herr Erzbischof, sollte ich etwas nicht ganz akkurat wiedergeben.)

… eine „Hiobsbotschaft“ ist eine niederschmetternde Nachricht.

Der Begriff geht auf „Hiob“ zurück – eine Figur aus dem Alten Testament, die Schweres zu erdulden hatte.

Der wohlhabende und fromme Hiob wurde durch Leiden auf die Probe gestellt.

Trotz mehrerer Schicksalsschläge hat er seinen Glauben jedoch nicht verloren.

Nehmen wir ihn als Vorbild – nehmen wir Krisen als Chancen für Veränderung und dafür, Innovationen voranzutreiben.

Denn bei all den „Hiobsbotschaften“ sollten wir nicht vergessen, dass wir etwas können.

Wir sind das Land der Tüftler & Schaffer – „Tüfteln und Schaffen“ – diese Werte haben uns Erfolg gebracht – und da ging weiß Gott noch nie von Anfang an alles immer glatt. Ein bisschen mehr „Try and Error“ und weniger ausbremsender „Perfektionismus“ helfen da vielleicht auch schon.

Nicht selten erwischt man sich auch mal selbst dabei, dass man alles schwarz sieht und am liebsten nur noch meckern würde über die Zustände oder über die Menschen an den Hebeln der Macht.

… und natürlich fragt man sich manchmal: Woher nehme ich die Kraft der Veränderung, die ich jetzt brauche? Wie kann ich zuversichtlich bleiben im Angesicht der Steine, die mir im Weg liegen?

Geschichten wie die des Hiob helfen uns dabei, finde ich.

Denn wie bereits gesagt: Wer nicht zuversichtlich ist, der treibt auch keine Veränderung voran – genau das Gegenteil passiert jedoch auch gerade jetzt und wir tun gut daran, uns das immer mal wieder vor Augen zu führen.

Ab und zu ein Blick auf das Gute, auf das Erreichte, auf das Positive und auf die Veränderung, die man schon gemeistert hat – das kann Kräfte freisetzen und den Glauben stärken.

Ich selbst erlebe das sowohl bei uns im Unternehmen – wenn wir beispielsweise mit dem Bildungspreis ausgezeichnet werden oder wenn wir neue Technologie-Ziele erreichen – ich erlebe es aber auch im Wirtschaftsverband Heuberg, bei Initiativen wie der „Heuberg Energie“ und ich erlebe es wie bereits gesagt (gesellschaftlich) in der lebendigen Gemeinde Bubsheim.

Ich bin fest davon überzeugt: Wer positiver denkt, ist erfolgreicher – denn positives Denken beeinflusst uns genauso wie negatives. Das können wir uns zunutze machen!

Es geht nicht um eine rosarote Brille, sondern um Zuversicht und um den Glauben daran, Dinge zum Besseren verändern zu können.

Transformation beginnt immer im Kopf.

Und ja, ich weiß auch, dass das manchmal schwer ist – viele von uns lesen morgens erst einmal die Nachrichten – und darin werden leider hauptsächlich negative Ereignisse bekanntgegeben. Das sollte uns aber nicht den Blick auf das Gute verstellen!

Wir brauchen Zuversicht – dann schaffen wir auch, wovor wir stehen.

Helmut Kohl soll mal gesagt haben: „Manche bekommen gleich kalte Füße, wenn ihnen der Wind mal ins Gesicht bläst.“

Lassen Sie uns weder den Glauben verlieren noch kalte Füße bekommen: Lassen Sie uns die Ärmel hochkrempeln – Initiativen gründen sowie unterstützen – Politiker antreiben – und Veränderung in Angriff nehmen.

Dann können wir Berge versetzen. Daran glaube ich.

Vielen Dank.

Nun übergebe ich mit Freude das Wort an Erzbischof Dr. Gänswein und wünsche Ihnen allen viele wertvolle Erkenntnisse für Ihren persönlichen Alltag