Bauwagen in Bubsheim aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen im Bereich der „Obere Straße“ stehenden Bauwagen aufgebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem in einer Parallelstraße abgestellten Hänger und entwendeten daraus eine hochwertige Musikanlage und etwas Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte bei rund 1.500 Euro liegen, so die Polizei.

Sachdienliche Hinweise auf die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424/9318—0, entgegen.