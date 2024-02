Die Bubsheimer Habermuszunft feierte ihr 40-jähriges Bestehen und war drei Tage lang Anziehungspunkt für Hästräger und Fasnetsfans vom ganzen Heuberg und drüber hinaus. Bereits am Freitagabend war beim Brauchtumsabend der Narrenfreunde Heuberg viel los.

Programm für Kinder

Auch die Kinderfasnet am Samstagnachmittag erwies sich als Besuchermagnet. Im vollen Festzelt boten Kindergarten, Gardemädchen und Kinder-Showtanzgruppen ein buntes Programm. Ein abwechslungsreiches Programm, gespickt mit Brauchtumsvorführungen, Garde- und Showtänzen, machten den Samstagabend zu einem weiteren Höhepunkt des Ringtreffens.

Vor allem die Guggenmusiken heizten im vollbesetzten Festzelt mächtig ein. Die „Nota-Kratzer“ aus Hartheim boten nach einem vierstündigen Programmarathon ein mitreißendes Finale. Dass der Abend noch lange nicht vorbei war, zeigte sich insbesondere bei der anschließenden DJ-Party in der Festhalle.

Fast doppelt so viele Leute wie angemeldet kamen zu unseren Brauchtumsabenden, unsere Erwartungen wurden weit übertroffen. Zunftmeister Volker Stier

Eine Narrenmesse am frühen Sonntagmorgen läutete den Schlusstag des Ringtreffens ein. Nach Zunftmeisterempfang und Frühschoppen folgte mit dem Umzug der eigentliche Höhepunkt des Wochenendes.

26 Zünfte schlängelten sich durch Bubsheims Straßen, Zuschauer zwei- und dreireihig säumten die Umzugsstrecke, das Heubergdorf platzte fast aus allen Nähten.

Großer Umzug durch Bubsheim

Auf dem Sprecherwagen fanden sich neben einigen Bürgermeistern aus der näheren Umgebung auch die Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss und der Landtagsabgeordneten Guido Wolf ein. Ringpräsident Reinhold Hafen kommentierte den Umzug, gab Infos zu den einzelnen Zünften und sorgte dafür, dass die Zuschauer die Zünfte mit dem jeweils richtigen Ruf begrüßen konnten.

„Das waren heute mehr als die 2700 angemeldeten Hästräger“, so Hafen. Allein schon die endlose Zahl an Gosheimer Hexen und Narren, die größte Gruppe beim Ringtreffen, ließ ihn staunen. „Da ist heute Mittag keiner mehr in Gosheim“, merkte Hafen lachend an.

Viel Lob

15 Besenwirtschaften luden Besucher und Hästräger entlang der Umzugsstrecke zum Essen und Trinken ein. Voll des Lobes war am Ende nicht nur der Ringpräsident. „Was für ein tolles Narrenfest, klasse Leistung was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Nach vier Jahren Pause - das letzte Ringtreffen war 2020 in Kolbingen - war das eine Riesenfreude hier, endlich haben wir uns alle mal wieder getroffen.“

Stier gab das Lob gerne weiter, denn ohne die 300 Helfer, die das Wochenende über im Einsatz waren, wäre es nicht zu stemmen gewesen. Glücklicherweise von wenig Arbeit berichtete dagegen das DRK.