Böttinger Edelfrauen und Knappen auf Burg Wildenstein

Am Mittwoch vor den Osterferien fuhren die Kinder der Klasse 4 mit dem Zug nach Hausen im Tal, von wo aus sie mit ihrer Klassenlehrerin Anna Müller und der Rektorin Sandra Müller die steilen Anstiege zur Bur Wildenstein erklommen. Bei frühlingshaftem Wetter und herrlichen Ausblicken ins Donautal und auf Schloss Werenwag wanderten die Böttinger Grundschüler zielstrebig der Jugendherberge entgegen. Nach Bezug des Ostturms kam auch schon die Burgmagd und Korbflechterin Sigrid Maute herbei. Bei der Burgführung durch die mittelalterlich gekleidete Märchenerzählerin wandelten die Schüler nun als Burgfräulein, Mägde, Ritter und Stallburschen durch die Gänge und Hallen. Sie entdeckten geheime Räume wie im Boden der Kapelle, tanzten im Ballsaal zu mittelalterlicher Musik und auch die Sage vom Burggespenst durfte nicht fehlen. Nach einem ausgiebigen Rittermahl in der Burgschenke begaben sich die Kinder auf eine Nachtwanderung zur Uhu-Voliere. Unterwegs lösten sie in der Dunkelheit ein Duftquiz und auf dem Rückweg bewiesen die jungen Burgbewohner Tapferkeit und Mut, denn die Taschenlampen blieben aus! Am nächsten Tag ging es bei einer geführten Wanderung zum Haus der Natur nach Beuron. Auf dem Weg dort hin erfuhren die wissbegierigen Kinder viel über Siebenschläfer, Biber, Alpenbock und andere Bewohner des Donautals. Beim abschließenden Quiz im Naturschutzzentrum konnten die Kinder ihr Wissen dann unter Beweis stellen. Müde, aber glücklich kehrten die Kinder zurück zu ihren Eltern nach Böttingen und Mahlstetten.

