Wallfahrt der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg nach Mühlberg

Die katholische Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg plant vom 18. bis 23. Juni eine Wallfahrt, begleitet von Pater Ankit Chaudhary, nach Mühlberg/Elbe zum Kloster Marienstern, wo Pater Alois Andelfinger seit 2013 das Ökumenische Haus der Begegnung und Stille leitet. Die Wallfahrt ist als Busfahrt mit bis zu 40 Teilnehmern geplant, die Unterkunft mit Halbpension wird im Gästehaus des Klosters Marienstern oder bei Bedarf in einer nahegelegenen Pension sein. Vorgesehen sind Stadtführungen und Besichtigungen in Mühlberg, im Kloster Marienstern, Ralbitz, Rosenthal, Dresden und Wittenberg. Die Kosten für Unterkunft und Halbpension betragen pro Teilnehmer im Einzelzimmer ab 305,50 Euro, im Doppelzimmer ab 260,50 Euro, hinzu kommen Kosten für Busfahrt, Mittagessen, Eintritte etc. Eine Anmeldung ist nötig bis spätestens 15. März im Pfarrbüro Böttingen, Telefon 07429/2385 oder per Mail an [email protected] .