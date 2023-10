Die Skizunft Böttingen e.V. lädt am Sonntag, den 15. Oktober, zum traditionellen Schlachtfest mit Ski-, Inliner- und Radbazar in die Mehrzweckhalle in Böttingen ein. Jeder kann Winterbekleidung und Winterzubehör, sowie Inliner- und Radzubehör vorbeibringen. Verkauft wird mit kompetenter Beratung durch die Skizunft.

Die Annahme der Waren ist am Samstag, 14. Oktober, von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 10.30 Uhr. Der Verkauf und der Frühschoppen starten am Sonntag 11 Uhr. Parallel zum Bazar veranstaltet die Skizunft ihr bekanntes Schlachtfest. Sie servieren von 11:30 bis 14:00 Uhr Schlachtplatte, Kesselfleisch, Bratwürste und Pommes. Ab 13 Uhr kommen zusätzlich die Kuchen- und Tortenliebhaber auf ihre Kosten.