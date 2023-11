Es ist einer der Plätze, die einem als Wanderer das Herz aufgehen lassen: Ehrenamtliche haben eine Grillstelle gebaut, die nichts missen lässt: Schwenk-Roste, Zangen ‐ sogar Holz und in der Nähe ins kühle Wasser gestellte Getränke. Alles ist da. Und das an einem wunderschönen Plätzchen im Schäfertal. Jetzt ist der Grillplatz gesperrt. Wegen Leuten, die offenbar Probleme mit dem Begriff Vertrauen haben: Es wurde mehrfach illegal Müll verbrannt.

Innerhalb von vier Wochen zwei Vorfälle

Anfang dieses Jahres war mehrfach illegal Müll verbrannt, berichten Gemeinde und Albverein, der die Grillstelle eingerichtet hatte und pflegt. Die Mitglieder des Albvereins hätten die Hinterlassenschaften bei den zurückliegenden Vorfällen entfernt und entsorgt. Während der Wandersaison diesen Jahres seien keine weiteren Vorfälle beobachtet und deshalb auch keine weiterreichenden Schritte unternommen worden.

In den vergangenen vier Wochen sei es aber nun bereits zum zweiten Mal zu einer Entsorgung von Kunststoffteilen, Kabeln und Metall-Kunststoffverbundteilen in der Grillstelle gekommen. Aus diesem Grund habe sich die Ortsgruppe in Absprache mit der Gemeindeverwaltung dazu entschlossen, die Grillstelle bis auf Weiteres zu sperren. Entsprechende Hinweise wurden an der Grillstelle angebracht.

Wer hat Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Da die Grillstelle sehr abgeschieden ist und in den Wintermonaten weniger frequentiert wird, bitten Albverein und Gemeinde zur Nachverfolgung dieser Straftaten um die Mithilfe der Bevölkerung und fragen: „Wer hat in den letzten Wochen Personen mit Fahrzeugen an der Grillstelle beobachtet und kann hierzu Hinweise geben wie beispielsweise Kennzeichen)? Bitte melden Sie sich auf der Gemeindeverwaltung.“

Denn eigentlich ist das Befahren des Schotterwegs dorthin für alle außer Land- und Forstwirtschaft verboten, aber trotzdem haben die Umweltsünder ihren Müll wohl so dorthin transportiert.