Wer nach Böttingen kommt, findet dort - versteckt auf dem Heuberg - ein Kleinod, das seit nunmehr fast neun Jahren dem Mainstream trotzt. Statt schneller, höher, weiter bietet Susanne Rösler in ihrem Lädchen „Sanne - Handgemachtes und mehr“ liebevoll gestaltete Unikate. Einzelstücke von schönen Dingen, die den Alltag ein Stück weit bunter und freundlicher machen.

Hier gehen die Uhren anders

Schon beim Betreten des Ladens hat man das Gefühl: Hier gehen die Uhren anders. Hier entschleunigt die Zeit.

Susanne Rösler steht hinter dem Tresen, der aus einer upgecycelten Kommode besteht, und zieht Perlen auf eine dünne Metallschnur. Mit ruhiger Hand fädelt sie geduldig einzelne Elemente auf, während sie sich freundlich mit ihrer Kundschaft unterhält.

Sie weist auf Stücke hin, die neu eingetroffen sind. Schnell wird deutlich, die Kundin ist mehr an einer netten Unterhaltung interessiert. Gerade unpassend? Kein Problem, sie kommt später wieder.

Das meiste gibt es so nur einmal

Als Rösler das Konzept ihres Ladens erläutert, beginnen ihre Augen zu leuchten: „Die meisten Sachen hier sind absolute Unikate und vor allem handgemacht. Viele Sachen kommen von Künstlern und Bastlern aus der direkten Umgebung, aber auch von weiter her.“

Ich sehe mich eigentlich nicht als klassische Einzelhändlerin, sondern eher als jemand, der Künstlern eine Plattform zum Verkauf ihrer Werke bietet. Susanne Rössler

Das Portfolio reicht von gestrickten Waschlappen aus Baumwolle „made in Hamburg“ über Puppen aus Mahlstetten, Schnaps aus Aldingen, Nudeln aus Trossingen, dekorative Häusle aus Irndorf bis hin zu dreidimensionalen Bildern aus beschichtetem Papier, die in Griechenland gefertigt wurden.

Persönliches Verhältnis zu den Künstlern

Empfohlene Artikel Mit Video Duo betreibt Laden neben Vollzeitjob - und veranstaltet epische Schlachten q Tuttlingen

Zu allen „ihrer Künstler“ hat die 61-jährige Ladenbetreiberin ein persönliches Verhältnis. Und genau hier liegt auch der Knackpunkt, die Andersartigkeit zu anderen Geschäften für Geschenkartikel.

„Ich sehe mich eigentlich nicht als klassische Einzelhändlerin, sondern eher als jemand, der Künstlern eine Plattform zum Verkauf ihrer Werke zu vernünftigen Preisen bietet“, erklärt Susanne Rösler.

Schon als sie vor Jahrzehnten das Haus in Böttingen mit ihrem Mann kaufte, war die Idee für dieses Geschäft geboren. Wo sich heute der Showroom befindet, tummelten sich einst Schweine. Mit viel Liebe zum Detail verwandelte die gebürtige Konstanzerin den ehemaligen Stall in ein helles, freundliches Ladenlokal.

Lange bei der Post gearbeitet

Doch bis zur Umsetzung ihrer Idee vergingen noch Jahre. Die Kinder wurden erwachsen, und Susanne arbeitete am Schalter bei der Post. Schließlich raffte sie all ihren Mut und Entschlossenheit zusammen und eröffnete ihren lang gehegten Traum.

„Anfangs musste ich die Künstler noch aufsuchen und für eine Zusammenarbeit gewinnen. Heute kommen die meisten zu mir und bieten ihre Arbeiten an. Rein durch Mundpropaganda werden die Leute auf mich aufmerksam.“ erklärt Rösler.

Nadine Mattes fertigt Armbändchen

Wie zum Beweis betritt Nadine Mattes aus Bubsheim den Laden, wollte nur mal schauen, was ihre gefertigten Armbändchen so machen.

Denn „Sanne“ kauft nicht an, sie stellt aus und verkauft gegen Provision. Dabei weiß sie sehr gut, was zu ihrem Portfolio passt und was nicht.

Miniröcke sind echte „Hüftschmeichler“

Sie hat ein äußerst feines Gespür für das, was ihre Kunden mögen: „Das hier sind Hüftschmeichler“, sagt sie und zeigt auf einen Haufen bunter Miniröcke, sogenannte „Oberteilverlängerungen“.

Meine Kinder haben gesagt, dass ich, seitdem ich den Laden habe, nie mehr schlechte Laune hätte. Susanne Rössler

„Ich trage diese Dinger seit Jahren, und weil die Leute sie an mir sehen, wollten sie sie auch haben. Sie sehen den Effekt, wenn der Stoff die Pölsterchen kaschiert. Und natürlich alles handgemacht und einzigartig.“

Bei der Frage, ob sich so ein Geschäft im Zeitalter des Internets lohnt, muss Susanne Rösler nicht lange überlegen: „Man kann sich sicher nicht eine goldene Nase verdienen. Aber das konnte ich bei der Post auch nicht“, sagt sie lachend.

Laden vertreibt schlechte Laune

„Aber es bleibt unterm Strich immer was übrig. Vor allem jedoch macht es Spaß. Meine Kinder haben gesagt, dass ich, seitdem ich den Laden habe, nie mehr schlechte Laune hätte. Könnte stimmen“, meint sie und grinst zufrieden.

Auch das ist eine Besonderheit des kleinen Unternehmens: Es kommt gänzlich ohne Online-Vermarktung aus.

Einkaufen ist nur während der Geschäftszeiten vor Ort in Böttingen möglich. Ihre Kundschaft nehme da auch schon mal weitere Wege in Kauf, erzählt sie.

Einmal im Jahr ist „Böttinger Winterzauber“

„Aber einmal im Jahr sind sie alle da“, strahlt die Unternehmerin. „Dann feiern wir hier den Böttinger Winterzauber.“

Einmal im Jahr nutzt Susanne Rösler ihren Laden und die angrenzende Garage für ein Charity-Event zu Gunsten der Organisation Drachenkinder. Hier werden traumatisierte und kranke Kinder unterstützt.

An diesem Tag lädt „Sanne“ alle ihre Kunden zu einem Beisammensein ein, mit Glühwein und Kuchen gegen eine Spende. So konnten auch im letzten Jahr wieder 1600 Euro für die benachteiligten Kinder gesammelt werden.

Event ist etabliert

„Selbst wenn jemand an diesem Tag nicht kann, kommt in der Regel trotzdem eine Spende. So hat sich das Event schon etabliert“, freut sich die Organisatorin.

Und weil Susanne Rösler mit ganzem Herzen und voller Leidenschaft ihren Laden und ihre sozialen Aktivitäten betreibt, wird es auch in diesem Jahr wieder einen Winterzauber geben. Gleichwohl werden auch noch viele Besucher in dem Geschäft am Solberg handgemachte Geschenkartikel und ein freundliches Wort beim Einkauf finden.