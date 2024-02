Bürgermeister Benedikt Buggle hat gleich am ersten Tag der Bewerbungsfrist seine Bewerbungsunterlagen für die anstehende Bürgermeisterwahl in Böttingen eingeworfen, wie der Amtsinhaber in einer Pressemittielung informiert. Der 41-jährige stellt sich damit zur Wiederwahl. Die Wahl findet am 14. April statt.

Der Amtsinhaber hatte bereits im vergangenen Jahr bei der Bürgerversammlung in der Böttinger Mehrzweckhalle bekannt gegeben, eine zweite Amtszeit in Böttingen anzustreben. Im April 2016 wurde Buggle erstmals von den Böttingern zum Gemeindeoberhaupt gewählt.

Er möchte begonnene Projekte weiterverfolgen

In der Pressemitteilung, mit der er seine erneute Bewerbung nun auch offiziell gemacht hat, schreibt Buggle:: „Ich fühle mich wohl in Böttingen und die begonnenen Projekte möchte ich gerne gemeinsam mit Gemeinderat und Bürgerschaft weiterverfolgen.“

Für die zu Ende gehende Amtszeit hebt Buggle in seiner Mitteilung Investitionen etwa in die Erweiterung des Gewerbegebiets, die Erschließung von Wohnbauplätzen, in die Digitalisierung der Grundschule sowie in die Sanierung der Kanalisation hervor. Durch die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 2019 sei es gelungen, über eine Million Euro Fördermittel für den Ankauf und Abriss einzelner Gebäude im Ortskern sowie für private Vorhaben zu generieren.

Fördermittel generiert

Die Vermarktung der nun brach liegenden innerörtlichen Flächen sei Ende 2023 angelaufen. Auch für die übrigen umgesetzten Maßnahmen seien meist Fördermittel generiert worden, so Buggle weiter.

Als Problem für die Gemeinde beklagt Buggle in seiner Mitteilung den „Aufgabenzuwachs durch die überbordende Bürokratie“. Immer stärker würden Aufgaben von Bund und Land an die Kommunen weitergereicht. Umso wichtiger sei für Böttingen die interkommunale Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen und mit den Nachbargemeinden auf dem Heuberg. So sei die Gründung des Wirtschaftsverbands Heuberg ein Meilenstein in dieser Richtung gewesen.

„Es würde mich freuen, wenn ich auch weiterhin, gemeinsam mit Gemeinderat und Gemeindemitarbeitern eine konstruktive Arbeit zum Wohle der Gemeinde Böttingen leisten dürfte“, fasst der Amtsinhaber seine Beweggründe für die Bewerbung abschließend zusammen.

Benedikt Buggle (CDU) ist seit 2016 Bürgermeister der Gemeinde Böttingen und zusätzlich seit 2021 ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Mahlstetten. Der 41-Jährige kommt gebürtig aus Tuttlingen und wohnt dort mit seiner Frau Bettina und den drei Kindern Felix, Lukas und Theresa. An der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl erlangte er 2006 den Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt (FH). Von 2006 bis 2016 war er im Landratsamt Sigmaringen tätig.

Er ist seit 2019 Mitglied des Kreistags des Landkreises Tuttlingen und stellvertretender Vorsitzender der kommunalpolitischen Vereinigung der Christdemokraten. Zudem ist er Vorstandsmitglied beim Nachbarschaftshilfeverein MiKaDo, der in den Heuberggemeinden tätig ist. Ferner ist er jeweils stellvertretender Verbandsvorsitzender des Abwasserzweckverbands Donautal-Heuberg und der Hohenberggruppe sowie Aufsichtsratsmitglied der Donaubergland GmbH.

Privat ist Buggle Schriftführer der Kolpingsfamilie Tuttlingen sowie Mitglied in einigen Vereinen. In seiner Freizeit stehe die Familie im Vordergrund. Außerdem hört er gerne Musik und spielt Gitarre