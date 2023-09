Bösingen

Gelenkbus macht sich selbstständig und beschädigt geparktes Auto

Bösingen

Ein Gelenkbus hat sich am Donnerstag im Zeitraum zwischen 18 und 19 Uhr in der Riedstraße vermutlich wegen eines Bedienfehlers an der Handbremse selbstständig gemacht, prallte dabei gegen einen geparkten BMW und rollte im weiteren Verlauf über die Parkraumbegrenzung hinweg, wo er aufsetzte.

Veröffentlicht: 22.09.2023, 15:17