Bösingen gelingt gegen Pfullingen Pokalsensation

Fußballherz, was willst du mehr: Mit einer bärenstarken Leistung hat sich Fußball–Landesligist VfB Bösingen gegen den Verbandsligisten VfL Pfulllingen wie im Vorjahr als Stolperstein erwiesen und die Drittrundenpartie des Württembergischen Verbandspokals nach 120 Minuten hochverdient 2:1 (1:1, 0:0) gewonnen. Dabei spielten die Hausherren fast 40 Minuten in Unterzahl.

Eigentlich waren es mehr als 120 Minuten. Nimmt man die Nachspielzeiten der vier Hälften mit hinzu hatten die Bösinger am Ende sogar 131 Minuten in den Beinen. In der 108. Minute avancierte Razvan–Adrian Dobricean zum Pokalhelden: Einen an Julian Schneider nach einem 50–Meter–Ballsprint bis an den Pfullinger Fünfmeterraum verursachten Foulelfmeter, versenkte der Routinier abgezockt zum 2:1–Siegtreffer des Außenseiters.

Die Freude über den Coup und das Erreichen des Achtelfinales überwog trotz der ausgelaugten Körper. Jetzt darf geträumt werden: Im Lostopf für die Runde der letzten 16 Teams sind noch höherklassige Vereine wie der SSV Ulm, SGV Freiberg, die Stuttgarter Kickers oder der VfR Aalen.

„Wir hoffen jetzt auf ein schönes Los — einerseits ein großer Club, der viele Zuschauer anlockt, andererseits ein machbarer Gegner, um ins Viertelfinale vorzustoßen“, sagte Trainer Peter Leopold. Zur Leistung seiner Mannschaft fand er lobende Worte: „Einfach Wahnsinn, was die Jungs geleistet haben. Wir waren nach dem Platzverweis lange Zeit in Unterzahl. Waren jedoch nachher sogar das bessere Team mit klaren Torchancen. Wir können die Partie schon in der regulären Spielzeit entscheiden. Einsatz, Kampfgeist, Laufbereitschaft — alles hat gestimmt.“

Der Landesligist eröffnete den Pokal–Krimi in der 12. Minute mit einem Treffer von Marius Beiter. Dies weckte den Favoriten allerdings auf. Fünf Minuten später klingelte es im VfB–Netz. Eine Freistoßflanke köpfte der aufgerückte Marco Digel ins lange Eck zum Ausgleich ein. Bösingens Schlussmann Ron Armbruster machte ein starkes Spiel und ist eine echte Verstärkung. Einige Male zeichnete er sich stark aus mit Ruhe und Präsenz und bewahrte sein Team zweimal vor dem Rückstand.

Auf der anderen Seite hatte die VfB–Offensive Chancen, um zwei Partien nach Hause zu bringen. Allen voran Beiter, der mehrfach einen weiteren Treffer verpasste. Zudem setzte Benedikt Bantle eine Flanke auf die VfL–Querlatte (87.). Zu diesem Zeitpunkt spielte Bösingen nach einer roten Karte gegen Felix Flaig (84.) in Unterzahl.

VfB Bösingen: Armbruster — Flaig, Schmid (75. Schlosser), Kramer, Kimmich, Haaga (70. Jauch), Beiter, Dobricean (116. Halder), Griesser, M. Müller (46. B. Bantle), Jochem (61. Schneider). Schiedsrichter: Daniel Röbbeling (SR–Stuttgart). Zuschauer: 400. Tore: 1:0 Beiter (12.), 1:1 Digel (16.), 2:1 Dobricean (108./FE). Besonderes Vorkommnis: rote Karte für Flaig (VfB/84.).