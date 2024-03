Bochingen schießt Denkingen ab

Big Points im Kampf um den Klassenerhalt und ein dickes Ausrufezeichen im Duell der punktgleichen Verfolger: Die SpVgg. Bochingen düpierte den FSV Denkingen beim 5:0 (3:0) mit einem Blitzstart und hatte im dreifachen Torschützen Stefan Schanz den Mann des Tages auf dem Feld.

Der Gast musste nach dem Warmmachen umstellen, weil sich Andreas Dressler eine Zerrung zuzog. Auch im Spiel wurden die Gäste auf dem schwer bespielbaren Platz direkt kalt erwischt. Nach zehn Minuten stand es aus Gästesicht schon 0:2.

Ein Doppelschlag binnen nicht einmal 180 Sekunden erstickte nach fast einer Stunde alle Gäste-Hoffnungen, noch ein Wunder zu schaffen. Die Denkinger kassierten in den beiden Spielen nach der Winterpause satte neun Gegentreffer.

Gleich zu Beginn stand Stefan Schanz nach einem langen Ball in die Spitze alleine vor FSV-Keeper Markus Gerstner und versenkte die Kugel zum 1:0 (4.). Sechs Minuten später traf Heiko Kanz nach einem Freistoß aus dem Gewühl heraus zum 2:0. Der FSV fand nicht ins Spiel und musste in der 33. Minute direkt das 3:0 schlucken - Schanz nach einem Ballgewinn zur Stelle.

Bis zur Pause und danach gab es kein Aufbäumen der Gäste. Im Gegenteil: Beim 4:0 drückte Spielertrainer Schanz einen Schuss von Kanz über die Linie (55.). Und keine Stunde war gespielt, da nahm Ugur Akbaba bei einem Freistoß Maß und versenkte den Ball von der linken Seite mit dem rechten Fuß zum 5:0 (59.). Die letzten 30 Minuten verwaltete Bochingen den klaren Vorsprung gegen längst resignierende Gäste sicher.

Nunzio Pastore (FSV): „Mit solch einem klaren Ergebnis haben wir nicht gerechnet. Leider sind wir nicht ins Spiel gekommen und lagen nach zehn Minuten bereits 0:2 im Rückstand. An diesem Tag lief es bei uns einfach nicht und Bochingen war eiskalt vor dem Tor. Mit dem dritten Treffer vor und dann einem weiteren Doppelschlag nach der Pause war schnell alles entschieden. Jetzt gilt es weiterzumachen und aus den Fehlern lernen.“

FSV Denkingen: Markus Gerstner - Fabian Heizreder, Heiko Klumpp (62. Moritz Fetzer), Felix Dreher, David Benne, Benjamin Thieringer, Timo Klumpp, Magnus Dreher, Lukas Dressler, Johannes Hesse (62. Dominik Frank), Jannik Fetzer. Schiedsrichter: Marco Puzzo (Rexingen). Zuschauer: 80. Gelbe Karten: 3/2. Tore: 1:0, 3:0, 4:0 Stefan Schanz (4., 33., 55.), 2:0 Heiko Kanz (10.), 5:0 Ugur Akbaba (58.).

Die weiteren Spiele

BSV 07 Schwenningen - SV Bubsheim 4:1 (3:1). Der Favorit baute seine Serie auf 15 Pflichtspiele ohne Niederlage aus und feierte den fünften Ligasieg in Folge. Fabio Chiurazzi erzielte mit zwei Kopfbällen in weniger als 120 Sekunden früh die ersten beiden Treffer. Direkt nach dem Anschlusstreffer durch Marvin Moser stellkte Schwenningen den alten Abstand wieder her.

Die zweite Hälfte verlief auf beiden Seiten ruhiger. Mit einem Strafstoß besorgte Schwenningen Mitte der zweitem Hälfte den 4:1-Endstand zum verdienten Sieg. Dieser entstand kurios: Fabio Chiurazzi bekam ein Zuspiel, plötzlich pfiff ein Zuschauer mit einer Trillerpfeife ab. Verdutzt wehrte ein Bubsheimer Spieler den Chiurazzi-Schuss mit der Hand auf der Linie ab und es gab Elfmeter. Schiedsrichter: Kevin Letzgut. Zuschauer: 400. Tore: 1:0, 2:0 beide Fabio Chiurazzi (10., 12.), 2:1 Marvin Moser (32.), 3:1 Dogukan Albayrak (33.), 4:1 Dragan Ovuka (68./Handelfmeter).

SV Wurmlingen - SG 08 Schramberg/Sulgen 3:2 (1:0). Was für eine Überraschung im Aufsteigerduell: Der SVW holte sensationell drei Punkte, gegen seit sechs Spielen sieglose Talstädter. Bis kurz vor der Pause war es ein ausgeglichenes Duell ohne Treffer, dann platzte der Knoten. Nach roter Karte für die Gäste traf Noah Viani per Handelfmeter. Nach der Führung brachte Wurmlingen die Nullachter durch ein Eigentor wieder zurück. Der SVW blieb jedoch am Drücker und zog innerhalb von 120 Sekunden auf 3:1 weg. In Unterzahl kam die SG in der Nachspielzeit noch zum Anschlusstreffer. Tore: 1:0, 2:1 Noah Viani (39./Elfmeter, 75.), 1:1 Eigentor (54.), 3:1 Maurizio Colucci (77.), 3:2 Nico Matasovic (90.+5). Besonderes Vorkommnis: rote Karte für Sergej Ermolaev (SG 08) wegen Handspiel. Schiedsrichter: Stefan Teufel. Zuschauer: 150.

VfL Mühlheim - FC Hardt 5:0 (1:0). Eine klare Angelegenheit wurde es auf dem Ettenberg nach der Pause. Zwei schnelle Treffer gleich zu Beginn der zweiten Hälfte binnen 60 Sekunden zum 3:0 und ein weiterer Doppelpack in der Nachspielzeit schraubten das Ergebnis in die Höhe. Tore: 1:0, 4:0 Niklas Oertel (20., 90.+1/Elfmeter), 2:0, 5:0 Nino Rebholz (50., 90.+3), 3:0 Max Anders (51.). Schiedsrichter: Lenard Idt. Zuschauer: 120.

SG Zimmern II/Horgen - SpVgg Trossingen 1:0 (0:0). Dicke Sensation durch den Tabellenletzten: Die SG düpierte den Meisterschafts-Mitfavoriten, der zum zweiten Mal in Folge ohne Punkte blieb. Die Gastgeber hatten mit Landesliga-Torjäger Mutapcic einen echten Pluspunkt in der Offensive auf dem Feld. Tor: 1:0 Stefan Mutapcic (66.). Schiedsrichter: Markus Benz.