Der Februar hat sich trotz des Extra-Tags ziemlich schnell verabschiedet. Der Temperatur nach zu urteilen ist längst Frühling und der März macht es nun auch offiziell. Wohin also mit all den Frühlingsgefühlen? Hier ein paar Vorschläge.

Märzenbecher in Hochblüte

Die Märzenbecher in voller Blüte (Foto: OGV Fridingen )

Wann: das ganze Wochenende

Wo: zwischen Mühlheim, Kolbingen und Fridingen

Eintritt: kostenlos

Der Märzenbecher heißt auch Großes Schneeglöckchen und ist in erster Linie eins: prächtig anzuschauen. Zu finden gibt es wahre Märzenbechermeere zum Beispiel im Lippachtal oder im Hintelestal bei Mülheim. Die Wanderwege sind laut Stadtverwaltung gut begehbar, ein Ausflug dürfte sich lohnen. Allerdings stehen die Pflanzen unter Naturschutz.

Alle Besucher werden deshalb darum gebeten, sich der Verantwortung gegenüber der Natur bewusst zu sein, sodass auch die nachfolgenden Gäste ihren Ausflug genießen können. Für eine Wanderung in das Hintelestal empfiehlt sich das Parken auf dem Wanderparkplatz beim Mühlheimer Friedhof. Von dort kann man entlang des Donauradwegs den Abzweig zum Hintelestal erreichen.

Für eine Wanderung zu den Märzenbechern im Lippachtal bietet sich ein Start beim Parkplatz am Lippachtalspielplatz an. Von dort stets dem gut ausgeschilderten Donauberglandweg in Richtung Lippachmühle folgen.

Gospelkonzert Almost Heaven

Wann: Samstag, 2. März, 18 Uhr

Wo: Evangelische Kirche Spaichingen

Eintritt: frei, Spenden erbeten

Der Gospelchor „Almost heaven“ ist kein Unbekannter in Spaichingen. In den vergangenen Jahren hatten sie bereits zwei Konzerte in der Kirche. Der Chor selber schreibt von einem für sie sehr berührenden Konzert, da es das allerletzte Konzert in dieser Zusammensetzung sein wird.

Denn der 1998 durch seinen Leiter, KMD Sönke Wittnebel, gegründete Chor, konzertiert zum letzten Mal unter seinem bisherigen Dirigenten.Die zirka 40 Sängerinnen und Sänger haben für ihr Spaichinger Abschlusskonzert einige ihrer vor allem „fetzigen Highlights“ ausgewählt. Konzertbesucher sind auch eingeladen, selber mitzusingen. Mit seinen festlichen Roben lehnt sich „Almost Heaven“ auch an die Tradition amerikanischer Gospelchöre an.

Demonstration für Demokratie und Menschenrechte

Wann: Freitag, 1. März, 16 Uhr

Wo: Marktplatz Spaichingen

Eintritt: frei

Um 16 Uhr beginnt die Veranstaltung für Demokratie und Menschenrechte auf dem Marktplatz. Nach einer kurzen Begrüßung gibt es einen Demonstrationszug durch die Stadt. Dieser führt über die Danziger Straße in die Gartenstraße, die Dreifaltigkeitsbergstraße hinunter und über die Hauptstraße wieder zurück zum Marktplatz. Wer nur zur Kundgebung kommen möchte, sollte sich zwischen 16.45 und 17 Uhr auf dem Spaichinger Marktplatz einfinden. Einige Sitzplätze sind ebenfalls vorhanden.

Musik zur Kaffeestunde

Wann: Sonntag, 3. März, 14.30 bis 16 Uhr

Wo: Dr.-Karl-Hohner-Heim Trossingen

Eintritt: frei

Diesmal bekommen die Gäste ein Klavierkonzert mit Evi Schirmbeck zu hören. Die „Musik zur Kaffeestunde“ ist in Trossingen eine Institution, die nur über die Coronazeit kurz pausierte. Jetzt treten wieder an jedem ersten Sonntag im Monat verschiedene Künstler in der Margarita-Fuchs-Begegnungsstätte auf und erfreuen das Publikum.

Shoppen auf der Börse

Wann: Samstag, 2. März, 8.30 bis 11.30 Uhr

Wo: Evangelisches Gemeindehaus Tuttlingen

Eintritt: frei

Zum Verkauf stehen rund 7000 Artikel wie Kleidung, Schuhe und Babyausstattung. Auch gibt es ein breites Sortiment an Spielzeug, Spielen, Büchern, Kinderfahrzeugen, Autositzen etc. Am Freitag, gibt es von 19 bis 20.30 Uhr einen Vorverkauf für Schwangere mit Mutterpass.

Beatbox-Konzert

Wann: Samstag, 2. März, 19 bis 20.30 Uhr

Wo: Mutpol, Im Steinigen Tal 10/1, Tutltingen

Eintritt: frei

Beim Beatboxen werden verschiedene Rhythmen mit Mund, aber auch dem Nasen- und Rachenbereich erzeugt. Robeat, Beatbox-Europameister, führt am Samstag in einem Kurs mit dem Chorverband Schwarzwald-Baar-Heuberg in die Grundlagen der Kunst der Mundakrobatik ein und vermittelt Ideen, wie man mit der eigenen Stimme Sounds, Grooves und verschiedene Beats erarbeiten kann. Was sie gelernt haben, geben die Teilnehmer ab 19 Uhr bei einem gemeinsamen Konzert mit der Vocal Pop Group Wireless! und dem Künstler Robeat zum Besten.