Blasmusikkreisverband feiert sein 50-zigjähriges Bestehen

Im kleinen Rahmen, nämlich vor dem Konzert des Kreisverbandjugendorchester KVJBO wurde im kleinen Saal des „ Dr. Ernst-Hohner Konzerthauses in Trossingen das 50-jährige Jubiläum des Blasmusikkreisverbandes Rottweil/Tuttlingen gefeiert.

Im Jahre 1995 wurde der Kreisverband Rottweil/Tuttlingen gegründet. In ihm sind 101 Blaskapellen mit 6700 Musikerinnen und Musiker mitorganisiert. Ziel des Verbandes ist die Betreuung der Vereine und vor allem die Förderung der Jugend in der Musik-aus-und Fortbildung. Von 1992 bis 2013 war Rudolf Staudenmaier Vorsitzender des Verbands.

Seit 2013 steht Ottmar Warmbrunn an der Spitze. Seit dem Jahr 2000 gibt es das Ausbildungszentrum ABZ genannt in Spaichingen. Das Gebäude war das ehemalige Bundeswehrdepot. In diesen Räumlichkeiten finden jedes Jahr sechs D-Lehrgänge mit 360 Jugendlichen statt. MdB Abgeordnete Maria-Lena Weiss gratulierte zu dem fünfzigsten Jubiläum des Verbandes. Schon als Kind habe sie die Veränderung mitbekommen und hat damals ihre Ausbildung als Klarinettenspielerin erhalten. Auch sie lobte die Ausbildung der jungen Menschen in der Musiklehre. Guido Wolf , Präsident des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg und MdL Wahlkreisabgeordneter des Landkreises Tuttlingen lobte die Blasmusik im Land-. Über 300 000 Musikerinnen und Musiker sorgen für eine gute Kultur im Land Baden Württemberg, „Sie sind ein tolles Aushängeschild“ für das Land“ stellte der Präsident fest. Schon seit vier Jahren gebe es das Musikzentrum in Plochingen wo er Hausherr ist. Er appellierte an die Musikerfreunde sich dort einzubringen .

Landrat Stefan Bär bezeichnete den Verband als „Sprachrohr der Blaskapellen der Landkreise Rottweil/Tuttlingen. „ Ihr könnt stolz sein auf das Musikzentrum in Spaichingen wo Qualität für Blasmusik geschaffen wird“. Ihm schloss sich der Kulturreferent Johannes Waldschütz aus Rottweil an. „Was wären Feste ohne Musik? „ stellte er fest. Die Akustik sei vielfältig und bereichere das kulturelle Leben. Für den Landkreis Rottweil sei es selbstverständlich den Verband finanziell zu unterstützen. Das Klarinettenquartett mit Dinah Kuhn, Laura Rall , Wolfgang Wössner und Alex Brede untermalten den Festakt mit passenden Musikstücken .