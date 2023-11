Blasmusik trifft Chormusik

Das Doppelkonzert vom Kirchenchor & Projektchor und dem Musikverein im Bürgersaal in Worndorf hat „Akzente“ gesetzt. Der Kirchenchor & Projektchor Worndorf mit Dirigent Volker Nagel startete mit dem Lied „Dorfkind“ ein außergewöhnliches Konzert und waren stolz darauf, ein Dorfkind zu sein. S„An den Ufern“ von den Puhdys sang der Chor über das Gefühl, wenn der Abend zur Nacht wird und man die Lasten des Tages ablegt. Mit „Auf uns“ von Andreas Bourani wollten die Chormitglieder das Publikum optimistisch und positiv einstimmen und, dass Aufgeben keine Lösung sei. „Wunder gibt es immer wieder“ von Katja Ebstein war ein Oldie aus den Siebzigern, der von der Hoffnung auf Glück und Liebe handelte. Mit „Gott, deine Kinder“ wechselte der Chor zum Musical „Der Glöckner von Notre Dame“. Dabei setzte sich der Chor emotional und tiefgründig mit Gott, dem Glauben und der menschlichen Natur auseinander. „Lasst uns gehen“ sangen die Chormitglieder, doch das Publikum blieb lieber hier. Mit viel Beifall wurde der Chor mit der musikalischen Begleitung von Sabine Hensler am Piano und Patrick Lilienthal am Schlagzeug gefeiert. Dirigent Walter Muttscheller eröffnete mit den Musikerinnen und Musiker den zweiten Konzertteil mit „Blasmusik für Freunde“ und so war jedem klar, dass Musik verbindet zwischen Chor und Blasmusik. Weitere Stücke sorgten für eine tolle Stimmung. Ein Hit in der Blasmusikszene war Daniel Fischingers „Ein junger Egerländer“, den die Musikerinnen und Musiker hervorragend umsetzten. Mit dem schwungvollen Marsch „Kaiserin Sissi“, deren Noten Dirigent Walter Muttscheller gespendet hatte, verabschiedeten sich die Musikerinnen und Musikern unter tosenden Beifallsstürmen. Musik verbindet und so traten der Kirchenchor & Projektchor und der Musikverein gemeinsam auf, um diesem Motto gerecht zu werden. Mit „Sweet Caroline“ von Neil Diamond begann der gemeinsame Auftritt und beim „Bergwerk“ von Reinhard Fendrich sang und spielte das „Chororchester“ über intensive Gefühle und zeige eine Beziehung voller Akzeptanz, Bewunderung und einer unzerbrechlichen Bindung. Als Ewald Hermann im Schottenrock und Dudelsack die Bühne betrat, sagte Moderatorin Selina Welte, dass die Gäste sich vorstellen sollten, in Schottland an einer Felsküste mit sattem grünem Gras zu sein und das Peitschen der Wellen zu hören. Die Bewirtung der Gäste oblag der FFW Neuhausen.

