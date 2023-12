Binokel 2023 - „Schuremer“ Tradition

Schura. Auch in diesem Jahr veranstaltete die Turngemeinde Schura 1893 ihr traditionelles Binokel-Turnier in der Alten Halle. Unter Leitung von Gunter Pfründer spielten 42 Teilnehmer um den ersten Platz. Insgesamt wurden drei Runden á zwölf Spiele gespielt, um am Ende einen Gewinner zu ehren. Dieser Gewinner war in diesem Jahr Roy Langer mit 8780 Punkten, gefolgt von Konrad Mager mit 8550 Punkten und Josip Vuksanovic auf Rang drei (7720 Punkte) - herzlichen Glückwunsch! Wir bedanken uns für die Teilnahme und freuen uns aufs nächste Jahr.

