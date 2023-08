Biathlon der etwas anderen Art

In der letzten Woche vor den Sommerferien veranstaltete das Gymnasium Gosheim–Wehingen einen besonderen Sporttag: ein Rennen rund um Wehingen und den Hochberg. Daran beteiligt waren alle Klassenstufen von fünf bis elf.

Jeweils zwei Schülerinnen oder Schüler bildeten ein Team. Jedes Team ging mit einem Fahrrad an den Start. Innerhalb des Teams wurde das Fahrrad nach Belieben gewechselt. Das heißt: Jeweils eine Person war auf dem Fahrrad unterwegs und die jeweils andere zu Fuß. Außer um Fitness ging es in dem Wettbewerb also auch um Strategie und Teamgeist. Denn um zu gewinnen, mussten die Teammitglieder auch den richtigen Zeitpunkt zum Fahrradwechsel treffen und auf die verbliebenen Kräfte der anderen Person Rücksicht nehmen.

Zur Stärkung verkauften Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe elf Getränke und Essen. Die befürchtete Rekordhitze blieb am Tag des Rennens aus. Stattdessen regnete es die meiste Zeit. Aber die Schülerinnen und Schüler nahmen es sportlich: Von ungünstigem Wetter ließen sie sich nicht aufhalten. Organisiert worden war der Sporttag von der Fachschaft Sport unter der Leitung von Silke Lebrecht.