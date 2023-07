Bezirksjugendwerk bildet erfolgreich neue Jugendleiter aus

In der evangelischen Johanneskirche in VS–Schwenningen hat der Mitarbeiterpraxistag des Evangelischen Bezirksjugendwerkes Tuttlingen stattgefunden. Am Anfang des Praxistages fand ein reger Austausch über die Praxis der evangelischen Jugendarbeit in Gruppen statt und die 24 Jugendlichen wurden als „qualifizierte“ Jugendleiter in einer feierlichen Zertifikatsverleihung ausgezeichnet.

Der Mitarbeiterpraxistag bildete den Abschluss des Grundkurses, mit dem das Bezirksjugendwerk Tuttlingen junge Menschen ab 14 Jahren in die ehrenamtliche Kinder– und Jugendarbeit einführt und ausbildet. Die Teilnehmenden aus den Orten Trossingen, Schwenningen, Aldingen, Tuttlingen, Möhringen, Rietheim, Weilheim, Hausen ob Verena, Immendingen, Zimmern und Spaichingen sind hochmotiviert und zum Teil in der praktischen Gruppen–oder Projektarbeit und auch bei Sommerfreizeiten der jeweiligen Kirchengemeinde oder im jeweiligen Jugendwerk im Ort oder Bezirk tätig.

Im Vordergrund des Tages stand das Reflektieren der eigenen Praxis, die Einführung in die Erlebnispädagogik und das ganz praktische Erleben und Tun bei erlebnispädagogischen Übungen. Nach einer leckeren Pizza zum Mittagessen gab es für die Jugendlichen eine vertiefende Schulungseinheit zur Prävention vor sexueller Gewalt, die Vorstellung des Schutzkonzeptes und die Selbstverpflichtung mit Verhaltensregeln in ihrer vielfältigen Mitarbeit. Ein ausführlicher Infoblock mit weiteren Angeboten der Jugendarbeit und einer Fragerunde, schloss sich an.

Bei einer kleiner Feier wurde den Jugendlichen ein Zertifikat mit den Lerninhalten der Grundkursschulung verliehen, das ihnen die Qualifikation als Jugendleiter bestätigt. Damit sind sie mit dem zusätzlichen Erwerb einer Ersten Hilfe–Schulung auch berechtigt, Jugendleiter–Card (JuleiCa) des Deutschen Bundesjugendrings zu erhalten. Dieser Ausweis dokumentiert das Engagement und die Qualifikation ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Außerdem erwarben die Jugendlichen den Qualipass, einen Dokumentenmappe über außerschulische Aktivitäten. Ihre ehrenamtliche Mitarbeit können sie sich darin dokumentieren lassen und dies kann den Jugendlichen für die Zukunft bei Bewerbungen nützlich sein.

Weitere Informationen zur Jugendarbeit gibt es auf der Homepage des Evangelischen Jugendwerkes Bezirk Tuttlingen unter www.ejw–bezirktut.de.