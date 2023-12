Bethel-Nikolaus beschenkt Groß und Klein, Alt und Jung

Am 6. Dezember wurde im Bethel Trossingen der Nikolaustag gefeiert. Der Heilige Nikolaus besuchte mit seinem Knecht Ruprecht alle Senioren und Mitarbeitenden in der Rehaklinik, im Seniorenzentrum und im Betreuten Wohnen am Wagnerplätzle sowie die Kleinkinder der Kindertagesstätte und im Kindergarten „Kleine Riesen“. Er las aus seinem großen goldenen Buch die Nikolausgeschichte vor und gemeinsam sangen die Kinder mit den Senioren das Nikolauslied „Lasst uns froh und munter sein“. Die ganz Mutigen durften sogar auf dem Schoß des Heiligen Nikolaus Platz nehmen, ihm Fragen stellen und ein Gedicht aufsagen. Nicht alle trauten sich das. Jedoch hatte der Knecht Ruprecht für Alle ein Geschenk in seinem Sack dabei.

Doch wer war dieser Nikolaus eigentlich? Sein Name: Nikolaus von Myra. Der Name Nikolaus stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie „Sieger des Volkes“. Geboren wurde er zwischen 270 und 286, in Patara, Lykien, Römisches Reich (heutige Türkei). Gestorben am 6. Dezember zwischen 343 und 351 in Myra - daher ist sein Gedenktag der 6. Dezember Nikolaustag.

Sein Beruf war Bischof von Myra. Seine Eltern starben früh. Im Alter von 19 Jahren wurde er zum Priester geweiht. Von seinen Eltern hatte er ein großes Vermögen geerbt. Nikolaus verwendete all sein Geld und seinen Reichtum, um damit armen Menschen zu helfen. Er gilt als Schutzpatron der Kinder und Jugendlichen, Schülerinnen und Schüler, Mädchen, Jungfrauen, alten Menschen, Feuerwehr, Pilger, Reisenden und Seefahrer … Nikolaus gilt als Helfer in der Not.