Besuch vom Wohnheim St. Agnes bei der Feuerwehr

Jüngst besuchte eine Wohngruppe des Hauses St. Agnes die Spaichinger Feuerwehr. In rund zwei Stunden präsentierte die Feuerwehr den Menschen mit Behinderung die Feuerwehrtechnik. Ebenso wurden die Organisation Feuerwehr und die Abläufe im Alarmfall aber auch im Übungsdienst vorgestellt.

Anschließend durften sich die Besucher noch ein Löschfahrzeug der Feuerwehr ganz genau ansehen. Sie schreckten auch nicht davor zurück, den ein oder anderen Gegenstand selbst anzufassen, vor allem aber einmal einem Feuerwehrschlauch selbst auszuprobieren. Zum Abschluss wurde auch die Drehleiter der Feuerwehr intensiv begutachtet und mit großen Augen bestaunt.

Am Ende erhielten alle Besucher aus dem St. Agnes ein kleines Präsent in Form der Chronik zum 150–jährigen Bestehen der Feuerwehr. Im Gegenzug erhielt die Feuerwehr ein tolles, selbst gemaltes Bild der Wohngruppe als Erinnerung an den Tag. Wir bedanken uns herzlich für den Besuch, den die Betreuerinnen des Hauses organisiert hatten und freuen uns jederzeit auf eine Wiederholung.