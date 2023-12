Besuch des Landtagsabgeordneten Guido Wolf

Im Rahmen der „Woche der Gemeinschaftsschulen“ erhielt die Grund- und GMS Obere Donau in Fridingen am 7. Dezember die Gelegenheit, den Landtagsabgeordneten Guido Wolf von der CDU willkommen zu heißen. Herr Wolf, der den Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen vertritt, wurde von der Schulleitung herzlich begrüßt und tauchte tief in den Schulalltag ein.

Den Anfang machte ein Austausch mit der Lerngruppe 7, wo sich die Jugendlichen zuvor mit dem Thema Landtag in Baden-Württemberg auseinandergesetzt hatten. Sie stellten dem Abgeordneten Fragen zu verschiedenen Themen, darunter die Anzahl der Autos des Ministers, Umweltschutz, Parteien und das brisante Thema Altersarmut. Die Diskussion zeigte das große politische Interesse der Lerngruppe und Herr Wolf machte deutlich, dass Politiker für jeden da seien.

Auch Bürgermeister Stefan Waizenegger nahm sich die Zeit, vorbeizuschauen und den Gast herzlich zu begrüßen. Nach dem Dialog tauschte sich der Landtagsabgeordnete im kleinen Rahmen mit einer Gruppe aus dem Kollegium aus. Die Gesprächsrunde wurde kulinarisch von der AES-Gruppe sowie der Schülerfirma umrahmt.

Anschließend hatte Herr Wolf die Gelegenheit, die VKL der Sekundarstufe I zu besuchen, in der derzeit 16 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine und Rumänien die Grundlagen der deutschen Sprache lernen und erlebte das modulare VKL-Konzept und das individualisierte Lernen in Aktion.

Den krönenden Abschluss des Besuchs bildete die Preisverleihung des Lesewettbewerbs. In einem spannenden Wettstreit kämpften drei Schüler und eine Schülerin aus der Lerngruppe 6 um den begehrten Titel des Schulsiegers. Herr Wolf überreichte stolz dem Gewinner, Hamit Zumeri, eine Urkunde, eine Süßigkeit und einen Gutschein.

In seinen abschließenden Worten betonte Herr Wolf beinahe philosophisch die Bedeutung von unerfüllten Wünschen im Leben und dass es auch in der Politik nicht immer nur den ersten Platz gäbe, sondern es darum ginge, stets dabei zu sein und seinen Beitrag zu leisten. Ein inspirierender Besuch, der die Verbindung zwischen Politik und Schule auf lebendige Weise verdeutlichte.